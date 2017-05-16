Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından Türk ve Kazak medya kurumları için başlatılacak "Medya Eğitim ve İşbirliği Programı"na 100'e yakın gazetecinin katılacağı bildirildi.

TİKA Astana Koordinatörlüğünden edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Kazakistan arasındaki sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan programa 100'e yakın Kazak muhabir, foto muhabiri ve kameramanın katılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı (AA) ve TRT ortaklığında temmuz ayında Türkiye’de başlatılacak olan programda medya yönetimi, medya tekniği ve muhabir eğitimi alanlarında eğitimler verilecek.

Proje, medya gücünü daha da aktif hale getirerek, Türk dünyasındaki sosyal ve kültürel ilişki ve iş birliğini daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

TİKA, bu eğitimin ardından ileride Türk ve Kazak medyası ile diğer Türk dünyası medya temsilcilerinin katılımıyla başka ortak programların düzenlenmesini hedefliyor.