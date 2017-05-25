Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Kartal ilçesinde 1986 yılında Avukat Ahmet Şimşek tarafından kurulan Ahmet Şimşek Koleji 31 yıldır kâr amacı gütmeden eğitim veriyor. Ahmet Şimşek, “Çocuğuma nerede ve nasıl bir eğitim aldırmalıyım?” şeklindeki soruların aileleri bunalttığını, bu tür soruların cevabını bulmak için büyük çaba sarf etiklerini söyledi. Gözden kaçırılmaması gereken asıl konunun öğrenci mutluluğu olduğunu vurgulayan Ahmet Şimşek “Ailelerin kafası karışık. Çocuklar ne şekilde, hangi eğitim kurumunda mutluysa, hangi ortamda iyi okuyor, seviliyor ve etrafına gülücükler saçıyorsa onu seçsinler ve çocuğun hevesini kırmasınlar” dedi.



İYİ ARAŞTIRMA YAPILSIN

Çocuklarını kolejde okutmak isteyen velilerin kolej ücretlerini iyi karşılaştırması gerektiğini sözlerine ekleyen Ahmet Şimşek şunları söyledi: Ücretlerini açıkça ilan etmeyen kolejler sebebiyle veliler mukayese yapmakta zorlanmaktadır. A sınıfı bir kolej olmamıza rağmen, fiyatlarımız D sınıfı kolejlerden daha düşüktür. Dengimiz olan eğitim kurumları 30 -70 bin TL arasında değişen ücretler alırken, biz ailelerin zorlanmaması için devlete ödenen zorunlu kamu giderlerini karşılayacak şekilde mütevazı aylık taksitler uyguluyoruz. Üstelik taksitlerin çoğu kayıt yılını takip eden yılda da ödenebilmektedir. İddia ediyoruz, hiçbir eğitim kurumu ücretlerini bizim gibi açıkça ilan etme cesareti gösteremez. Amacımız çocuklarımızı ticari kar gayesi gütmeden, mükemmel şekilde yetiştirmektir. Kolejde okumak her gencin hakkıdır.



ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM

Bir okulun, müfredat dışında sistemler geliştirmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Ahmet Şimşek “Çocuğu disiplin, kültür, sanat ve teknoloji bakımından iyi yetiştirmek gerekir. Biz bu nedenle öğrenci merkezli eğitim uyguluyoruz. Bizim öğrencilerimiz yüksek tavanlı 18 kişilik sınıflarda eğitim görüyor ve tıbbın kabul ettiği oksijeni alıyor. Okullarda çocuklara robot gibi ezber yaptırılıyor. Biz öğrencilerimizi ezbercilikten uzak yetişiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yabancı dile ÖZEL İLGİ

İlk günden beri yabancı dile çok önem verdiklerini, temel hedefin yabancı dil eğitiminde fark oluşturmak olduğunu söyleyen Şimşek “Öğrencilerimiz yabancı dil dersini sinema salonunda film seyreder gibi canlı, yaşayarak, hep bir arada izliyorlar ve eğlenerek öğreniyorlar. Bu derslere veliler de davet ediliyor, onlar da çocuklarının İngilizce derslerindeki başarılarına şahit oluyorlar. Biz sadece İngilizceyi değil, Almancayı da çok iyi öğretiyoruz” dedi.