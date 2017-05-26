Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Etarib ilçesinde, Suriye Geçici Hükümeti ve aralarında "Kentin Umudu" (Emel el-Beled) Derneği de bulunan sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, engelli çocuklara yönelik eğitim sunan "Altın Köprü" okulu hizmete girdi.

Kentin Umudu Derneği Başkanı Muhammed İsa, AA muhabirine, Altın Köprü Okulu'nda 6 öğretmenin görev yapacağını belirterek, "Okulumuza şu ana kadar 100 öğrenci kayıt yaptırdı, açılışta çocuklarımız resim çizdiler, şarkılar söylediler ve tiyatro oyunları sahnelediler." dedi.

Amaçlarının ilçedeki zihinsel ve fiziksel engelli çocukların acılarını azaltmak, onlara savaşı unutturmak olduğunu kaydeden İsa, açılışta bütün çocuklara hediye dağıttıklarını aktardı.

Açılış törenine ilçedeki aileler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun bir ilgi gösterdi.

Programa katılan Etaribliler de yeni okulun ilçedeki önemli bir eksiği gidereceğini dile getirdi.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de gelecek günlerde özel eğitim veren benzer okullar açma çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Okul açılışında bir araya gelen çocuklar da gönüllerince eğlendi. Birlikte şarkılar söyleyen çocuklar, resim çizerek yaşadıkları sıkıntılar bir nebze olsun unuttu.