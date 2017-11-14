Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Lübnan Üniversitesindeki Türkoloji Bölümü, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Beyrut YEE Müdürü Reha Ermumcu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Beyrut Ofisi Koordinatörü Serhat Küçükkurt, üniversite yetkilileri ve öğrencilerin katıldığı tören ile açıldı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği himayesinde ve TİKA'nın teknik donanım desteğiyle kurulan bölümün açılışı için gerçekleştirilen törende konuşan Büyükelçi Erciyes, projenin bir hayalin gerçeğe ulaşması olduğunu belirterek projede emeği geçen, YEE, TİKA, Lübnan Üniversitesi yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.

Erciyes, "Lübnan'ın en büyük eğitim kurumu olan Lübnan Üniversitesindeki Türkoloji Bölümü, Türkiye ile Lübnan arasındaki ortak geçmiş ve kültür bağlarının daha da pekiştirilmesinde önemli bir rol oynayacak. Proje, Yunus Emre Enstitüsü ile 2009 yılından bu yana Lübnan’da 100’e yakın kalkınma projesini hayata geçirmiş TİKA’nın katkılarıyla çok kısa sürede tamamlandı." dedi.

Akademik düzeyde Türk dili eğitimini amaçlayan Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümünde eğitim alacak öğrencilerin 3 yıllık lisans programından iyi derecede Türkçe ve Osmanlıca bilerek mezun olacağının altını çizen Büyükelçi Erciyes, "Türkoloji Bölümünün uzun vadede Lübnanlı tarihçilerin Osmanlı devlet arşivlerine erişimini kolaylaştıracak Türkçe ve Osmanlıcaya hakim akademik nitelikli insan kaynağının oluşturulmasına katkıda bulunması amaçlanıyor." diye konuştu.

"Bölüme kısa sürede 30 öğrenci kayıt yaptırdı"

Beyrut YEE Müdürü Reha Ermumcu ise yaptığı konuşmada, "En başından beri projeyi yakından takip eden Büyükelçi Erciyes'e, katkılarından dolayı TİKA'ya ve üniversite yönetimine teşekkür ediyoruz. Proje'nin tefrişatı 12 gün gibi kısa bir sürede yapıldı. Bölüme ilk sene olmasına rağmen kısa sürede 30 öğrenci kayıt yaptırdı." ifadelerini kullandı.

Ermumcu, öğrencilerin edebiyat, tarih, coğrafya gibi çeşitli alanlarda eğitim alacağını ve bölümlerinden iyi derecede Türkçe ve Osmanlıca bilerek mezun olacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede yapıcı ve kalıcı bilimsel projelere destek vermek, Lübnan-Türkiye arasında paylaşılan yakın kültür ve ortak geçmişi akademik alandaki çalışmalarla bilimsel hale getirecek Türkoloji bölümü iki ülke arasında güçlü köprüler inşa etmeyi hedefliyor. Türkoloji Projesinin uzun vadedeki en önemli hedeflerinden biri ise, Lübnan akademik dünyasının Osmanlı devlet arşivlerine olan erişim sıkıntısının giderilmesi. İki ülkenin dilini bilen yetkin tarihçiler sayesinde ortak geçmişimiz birinci el kaynaklar kanalıyla hiç şüphesiz daha tarafsız ve daha doğru tetkik edilecektir."

Açılışın ardından AA muhabirine konuşan TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Serhat Küçükkurt ise, TİKA'nın Türkiye ve Lübnan arasındaki bütün alanlarda devam eden iş birliğinin daha da artması için projeleriyle destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu proje ile iş birliğimizin bilimsel bir çerçevede, eğitim ve kültür alanında ortak tarihimizi ortaya çıkaracak, Türkiye ve Lübnan ilişkilerini tarihsel boyutuyla ortaya koyabilecek yetkin tarihçilerin yetişmesine imkan tanıyacak bir çalışma başlatmış olduk. Bu öğretim yılına yetişmesi için çok kısa süre içinde bu merkezin tamirat ve tefrişatını yaptık." açıklamasında bulundu.

Açılışta Lübnan Üniversitesi Edebiyat ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Ahmed Rabah, Edebiyat Bölüm Başkanı Vedad Deik, Türkoloji Bölüm Başkanı Savsan Aga Kassab ile Türkoloji Bölümü öğretim görevlileri Türkolog Doç. Dr. Nejla Dağ ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmeni Sait Arıtürk hazır bulundu.

Yunusu Emre Enstitüsü

YEE, yurt dışında hayata geçirdiği birçok projeyle Türk dilinin öğrenilmesi, Türk dili ve edebiyatı öğreniminin nitelikli hale getirilmesi ve Türk kültürü ile Türkiye’nin yurt dışında daha iyi tanıtılmasında öncü rol oynuyor.

Beyrut Yunus Emre Enstitüsü de bu bağlamda Lübnan Üniversitesinde bugün açtığı Türkoloji bölümünün yanı sıra dün de ülkenin kuzeyindeki Trablus kentinde faaliyet gösterecek olan şubesinin açılışını yapmıştı.