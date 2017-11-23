Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Hırvatistan'ın Sisak şehrinde donanım desteği verilen ve onarılan anaokulu ile kütüphane açıldı.

Dış cephesi onarılan Vlado Gotovac Kütüphanesi ile onarılan ve donanım desteği sağlanan Sisak Novi Anaokulunda düzenlenen törenlere, Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Babür Hızlan, TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç ve Sisak Belediye Başkanı Kristina İkic Banicek katıldı.

Büyükelçi Hızlan, kütüphanedeki törende yaptığı konuşmada, Hırvatistan'daki görevine kısa süre önce başladığını anımsatarak, TİKA'nın güneydoğu ve orta Avrupa'daki projeleriyle toplumun kalkınmasına önemli katkı sunduğunu söyledi.

TİKA Koordinatörü Koç da Sisak şehrindeki projelerinin süreceğini belirtti, yaptığı sunumla TİKA'nın ülkedeki faaliyetlerini anlattı.

Sisak Belediye Başkanı Banicek ise TİKA'nın faaliyetlerine Sisak şehrini de katmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi, ayrıca yeni Türk büyükelçinin Hırvatistan'da ilk ziyaret ettiği şehir olmaktan dolayı da mutlu olduğunu söyledi.

Kütüphane idarecisi Dubravka Surlan da kütüphaneyi ziyaret edenlerin artık daha iyi bir ortamda vakit geçirebileceğini belirterek, "Artık içeri daha az ses girecek ve içerisi daha sıcak olacak." dedi.

Öte yandan, TİKA desteği ile onarılan ve donatılan anaokulundaki törende konuşan okul idarecisi Ljubica İvsic ise TİKA'nın yardımı sayesinde 21. yüzyıla yakışan bir anaokulu haline geldiklerini vurguladı.