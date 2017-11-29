Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek'in Foça şehrinde zihinsel engellilere ücretsiz eğitim veren bir derneğe, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) özel eğitim materyalleri ve donanım desteği verildi.

TİKA'dan yapılan açıklamada, 2-30 yaş zihinsel engellilere ücretsiz eğitim veren Umut Damlası Özel Eğitim Derneğine özel eğitim materyalleri ve donanım desteği sağlandığı belirtilerek, derneğin 2010 yılından beri etnik ayrım yapmadan Sırp ve Boşnak öğrencilere hizmet verdiği aktarıldı.

Böylece derneğin daha modern ve kaliteli şartlarda eğitim vermesine imkan sağlandığı ifade edilen açıklamada, kadrosu uzmanlar ve gönüllülerden oluşan derneğin zihinsel engellilerin sosyal hayata uyumu için de çalışmalar yaptığı kaydedildi.

Umut Damlası Özel Eğitim Derneği Başkanı Jelena Vilotic, programda yaptığı konuşmada, TİKA sayesinde zihinsel engellilerin gelişimine katkıda bulunacak özel eğitim ekipmanlarına sahip olduklarını belirterek, ekipmanların öğrencilere temel beceriler kazanmaları ve bağımsızlıklarının artması konusunda faydalı olacağını dile getirdi.

Programa, TİKA Saraybosna Koordinatörlüğü yetkililerinin yanı sıra Foça Belediye Başkanı Radisav Masic, Belediye Meclis Başkanı İzet Spahic ve Gorazde Müftüsü Remzija Pitic de katıldı.