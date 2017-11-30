Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek İslam Birliğinin merkez binasında gerçekleşen imza törenine, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, TMV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, İslam Birliğine bağlı Vakıflar Müdürü Senaid Zaimovic ve diğer yetkililer katıldı.

Kavazovic, burada yaptığı açıklamada, bu projede TMV ile birlikte çalışmaktan memnun olduklarını belirterek, ortak paylaşılan din, medeniyet, gelenek ve hayatın kalem, kağıda bağlı olduğunu söyledi.

Bosna Hersek İslam Birliğinin Türkiye'de her zaman resmî kurumlarla iletişim içinde olduğunu vurgulayan Kavazovic, "Bizim için Maarif Vakfı adında gökyüzünde bir yıldız daha doğdu. Umarım ileri dönemde de TMV ile ilişkilerimiz iyi olacak." dedi.

Kavazovic, Maarif Vakfı ile birlikte çocuklara bu okullarda kaliteli ve iyi eğitim vermeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

"Bosna Hersek'i yarınlara taşıyacak yeni nesli beraber yetiştireceğiz"

TMV Mütevelli Heyeti Başkanı Akgün de Türkiye'nin bugünkü gelişmesi ve kalkınmasının arkasında iyi yetişmiş insan gücü olduğuna dikkati çekerek, Bosna Hersek'in de zenginleşmesi ve kalkınması için ihtiyaç duyduğu şeyin nitelikli yetişmiş insan gücü olduğunu ve TMV'nin de bu yüzden Bosna Hersek'te bulunduğunu kaydetti.

15 Temmuz gecesinde bir ülkenin özgürlüğü, bağımsızlığı ve demokrasisine sahip çıkılması için en önemli şeyin iyi yetişmiş insan gücü olduğunu gördüklerini aktaran Akgün, "O gece insanlar, özgürlüğe ve demokrasiye inandılar. Okullarda bunu öğrettik. O gece insanlar yarını düşünmeden sokağa çıktılar. Kendi ülkelerine, demokrasisine, özgürlüğüne sahip çıktılar. Bağımsızlığımızı koruduk." şeklinde konuştu.

Akgün, söz konusu anlaşmayla devralınacak o binalarda çok kaliteli ve nitelikli eğitim yapılacağını ifade ederek, Bosna Hersek'i yarınlara taşıyacak yeni nesli beraber yetiştireceklerini söyledi.

Akgün, "Türkiye neyi temsil ediyorsa, biz de onu temsil ediyoruz. Son derece şeffafız. Bulunduğumuz ülkelerdeki yerel otoritelerle iş birliği içinde faaliyetlerimizi yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz'dan sonra eğitimin doğru ellerde bulunması gerektiği görüldü"

Büyükelçi Koç ise Türkiye tarafından tanınan, bilinen ve geleceği bakımından Bosna Hersekli ailelerin gönül rahatlığıyla çocuklarını gönderebileceği bir okulun oluşturulmasında söz konusu anlaşmanın önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminden sonra eğitimin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü vurgulayan Koç, eğitimin doğru ellerde bulunması gerektiğinin, tanınan ve bilinen yerlerde bu eğitimin gerçekleştirilmesinin ne kadar önem arz ettiğinin görüldüğünü ifade etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sadece Türkiye için değil, Balkanlar ve Bosna Hersek için de büyük tehlike olduğunu her zaman vurguladıklarını aktaran Koç, "Bir anlamda biz TMV'nin buradaki yapılanmasıyla, okulunu açacak olmasıyla yeni eğitim sezonunda esasen tanıdığımız, bildiğimiz, diploma denkliğiyle tamamen devletin garantisi altında olan bir sürece de imza atmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

İmzalanan sözleşmeyle Saraybosna'nın Mojmilo semtindeki yerleşkede bulunan dört bina kiralandı. Şehir merkezine yakın mesafedeki yerleşkede, spor salonu ve yemekhane de bulunuyor.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde eğitimin verilecek okulda, derslerin 2018-2019 eğitim öğretim yılında başlaması planlanıyor.