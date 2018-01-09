Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’da düzenlenen Mesleki Eğitim Çalıştayının açılışında konuşan Gülay, ortaöğretime giden her 100 öğrenciden 42’sinin mesleki eğitimi tercih ettiğini söyledi. Gülay, yeni liseye giriş sisteminde mesleki eğitim olarak yüzde 90’lık bir hedef kitlesi olduğunu belirterek şunları söyledi: “İmalat sanayinde yıllık 14-15 bin mühendis ihtiyacı bulunuyor. Bunu da mutlaka mesleki ve teknik Anadolu liselerinden yetiştirmek zorundayız. Aksi takdirde bir bilgi kaybı oluyor. Bu öğrencilere kendi alanında mühendisliğe yerleştiğinde ek puan verilmesi gerekiyor. YÖK Başkanı da buna sıcak bakıyor. Bu da kısa zamanda hallolursa meslek lisesi öğrencilerinin 28 Şubat’taki mağduriyetleri giderilmiş olacak. Evet en önemli mağduriyeti hükûmet önledi ama bu da giderilecek diye düşünüyorum.”