Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yelkenci, BİLSEM grup tarama uygulamaları öncesinde Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu’nu ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler ve velilerle bir araya gelen Yelkenci, öğrencilere başarılar diledi.

Şehirdeki 36 ilçede 66 bin 383 öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek grup tarama uygulamalarının, 4 Mart'a kadar il genelinde 79 salonda yapılması planlanıyor.

Grup tarama uygulamaları, Türkiye genelinde 118 bilim ve sanat merkezi ile İstanbul'da 10 bilim ve sanat merkezi sorumluluk alanı içindeki resmi ve özel okullarda eğitim görmekte olan; üstün veya özel yetenekli olduğu Milli Eğitim Bakanlığı'nca tanımlanan, ilköğretim 1. 2. ve 3. sınıfta başvuruları kabul edilen ve kayıt yaptırdıktan sonra yeterlilik şartlarını taşıdıkları sürece ortaöğretim çağının sonuna kadar devam etme hakkı bulunan, 8-18 yaş aralığında bulunan öğrencilerini kapsıyor.

Tarama sonunda, hedef kitlesindeki öğrenciler arasında; zeka, oluşturuculuk, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından, "üstün veya özel yetenekli" olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim veriliyor.

Uygulamada, hedef kitlesindeki "üstün veya özel yetenekli" öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlayarak onların, erken dönem bilim ve sanat insanları olarak yetişmelerine imkan sağlanıyor.