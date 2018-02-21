Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okul yetkilileri tarafından Türk ordusunu desteklemek amacıyla başlatılan kampanyaya katılan öğrenciler, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında görev yapan askerlere, "manevi desteklerini göstermek için mektuplar, klip çekimleri, resimler gibi yazılı ve görsel mesajlar" yolladı.

Katar Türk Okulu Müdürü Muhammet Ali Karatosun AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin yazmış oldukları mektupları ve çizdikleri resimleri Afrin'de görev yapan askerlere ulaştırmak üzere Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğindeki askeri ataşelere teslim ettiklerini söyledi.

"Kalbimiz ve dualarımız Afrin’deki kahramanlarımızla beraber"

Bu kampanya ile öğrencilerin milli ve manevi bilincini artırmayı hedeflediklerini belirten Karatosun, "Bu çerçevede öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte klip çekimi, mektup ve resim kampanyası düzenledik. Bu çalışmada okulumuza destek olan başta Büyükelçimiz Sayın Fikret Özer olmak üzere, askerî ataşelerimize, TSK Katar komutanlarımıza teşekkür ederim. Kalbimiz ve dualarımız Afrin’deki kahramanlarımızla beraberdir." dedi.

Karatosun, geçen hafta da Türk ordusuna destek için öğrencilerin katılımı ile bir video klip çektiklerini söyledi.