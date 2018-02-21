Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 Haziran-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Türkistan yerleşkesinde düzenlenecek yaz okuluna başvurular 3 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Kayıtlar, öğrencilerin devam ettikleri üniversitelerin dış ilişkiler birimi ya da fakülte bölümleri tarafından alınacak, Ahmet Yesevi Üniversitesine başvuru kabul edilmeyecek.

Ahmet Yesevi Üniversitesi yaz okulu, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Türkistan şehrindeki merkez kampüste düzenlenecek.

Yaz okulunda, Türk dünyasının pek çok bölgesinden gelecek gençlere, Türkçe, Kazakça, Özbekçe ve Rusça derslerinin yanında, farklı ülkelerden hocaların vereceği tarih, kültür, Türkoloji gibi seminerlere katılma imkanı da sunulacak.

Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Uluslararası İlişkiler bölümlerinde okuyan 1-2-3. sınıf öğrencileri uçak biletlerini kendileri alarak yaz okuluna katılabilecek.

Yaz Okulu sürecince dersler, geziler, şehirler arası nakliye, barınma ve yeme içme gibi masraflar Ahmet Yesevi Üniversitesince karşılanacak. Yaz okulu süresince merkez kampüsteki 2 bin 600 öğrenci kapasiteli yurtlar, kütüphane, kültür merkezi, yemekhaneler öğrencilerin kullanımına açık olacak.

Türkiye ve diğer ülkelerden gelen öğrenciler, bölgeyi ve birbirlerini tanıma, istediği dil ve lehçede pratik yapma imkanı bulacak.

"Türk dünyasının gençlerini Türk dünyasında bir araya getiriyoruz"

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, konuya ilişkin açıklamasında, düzenledikleri program kapsamında, Türk dünyasından gelen öğrencilerin, Türkiye Türkçesi, Kazak Türkçesi, Özbek Türkçesi, Rusça, Türkoloji, tarih, kültür, edebiyat, coğrafya derslerinin yanı sıra Türk dünyasının büyük şahsiyetleri hakkında eğitim ve öğretim göreceğini, görsel hafızalarını zenginleştirici tarihi ve kültürel mekanlara geziler yapacağını aktardı.

Proje çerçevesinde Kazakça ve Rusça dil eğitimi verileceğini de belirten Yıldız, "Kazakistan içerisinden gelecek öğrencilere de Türkçe eğitimi verilecektir. Bunun yanında projeye katılan öğrenciler, uçak biletlerini kendileri alarak gelecekler, ders, gezi, şehirlerarası ulaşım, barınma, yeme, içme gibi bütün giderleri Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. Türk dünyasının gençlerini, Ata topraklarımız Türkistan’da düzenlediğimiz yaz okulunda bir araya getirmeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.