Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2017-2018 eğitim ve öğretim dönemi öncesinde imzalanan, okullarda güvenli eğitim ortamlarının sağlanmasına yönelik koruyucu, önleyici tedbirlerin artırılmasına ilişkin proje kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde güvenlik tedbirleri planlandı.

Bu planlar çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, kent genelinde eğitimin huzur ve güven içerisinde devamının sağlanması amacıyla İstanbul Güvenli Eğitim Projesi (İSGEP) hazırlandı ve Türkiye'de ilk defa İstanbul'da uygulanan Mobil Okul Timleri kuruldu.

Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek, sorunu yerinde çözüme kavuşturuyor.

Görev bölgelerindeki asayiş ve terör olayları ile uyuşturucu gibi diğer suçların meydana gelmesinde "caydırıcılık" rolü üstlenen Mobil Okul Timleri, eğitim güvenliğini olumsuz etkileyebilecek her türlü kişi ve illegal yapıyla mücadele ederken, metruk bina kontrolü, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı, umuma açık iş yerleri ve okul servis araçlarının denetimi gibi konularda yapılacak adli ve idari işlemleri gerçekleştiriyor.

Kent genelindeki tüm okullarda görev alan Mobil Okul Timleri içerisinde çocuk, asayiş, toplum destekli ve trafik polisi görev yapıyor.

"MOT" yazılı yelekler ile görev yapan timler, okul yönetimleri ile mobil telefonlar üzerinden uygulamalar aracılığıyla hızlı ve etkili bir iletişim ağı oluşturarak eğitim güvenliğini olumsuz etkileyecek faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik ortak hareket ediyor.

Okullarda 34 bin 833 denetim gerçekleştirildi

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi itibarıyla göreve başlayan Mobil Okul Timleri, 19 Ocak'ta sona eren ilk dönem boyunca il genelindeki tüm okul ve çevrelerinde 34 bin 833 denetim gerçekleştirdi.

Söz konusu dönem boyunca 320 bin 381 kişiye Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan ekipler, 39 bin 135 servis aracı ile 53 bin 689 özel aracı ve 20 bin 265 iş yerini denetledi. Denetlenen servis araçlarından 724'üne, özel araçların 2 bin 722'sine, iş yerlerinin ise 358'ine işlem yapıldı.

Ayrıca, çalışmalar sonucu çeşitli durumlarda toplam bin 43 adli işlem ile 4 bin 68 idari işlemin gerçekleştirildiği dönemde bin 729 aranan kişinin yakalanması sağlanırken, okulda olması gerektiği saatte dışarıda olduğu tespit edilen 596 öğrencinin ailesine de bilgi verildi.

Aynı dönemde 31'i kurusıkı olmak üzere toplam 64 silah ile 45 kesici alet, 3 kilo 539 gram narkotik madde ve 11 bin 261 paket kaçak sigara ele geçirildi.

"Timler, eğitim güvenliğini tehdit eden faktörlere yönelik çalışmalar yapıyor"

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan AA muhabirine yaptığı açıklamada, bünyesinde Çocuk Şube, Asayiş Şube, Toplumsal Destekli Polislik Şube ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinden polislerin yer aldığı Mobil Okul Timleri'nin "MOT" yazılı yeleklerle il genelinde okul çevrelerinde sivil görev yaptığını söyledi.

"Timler, okul yönetimleriyle hızlı ve etkili bir iletişim ağı oluşturarak, eğitim güvenliğini tehdit eden faktörlerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapıyor." diyen Çalışkan, okul çevresindeki illegal yapılar, yasa dışı gruplar, metruk binalar, uyuşturucu ticareti ve kullanımı, umuma açık iş yerlerinin denetimi ile taşınması, bulundurulması ve satılması yasak unsurlarla mücadele edildiğini vurguladı.