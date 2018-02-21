Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İHÜ'den yapılan açıklamaya göre, Jureh ve beraberindeki heyet, üniversiteyi ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Recep Şentürk ve Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı N. Bilal Erdoğan ile görüştü.

İki heyet arasında yapılan toplantıda; Malezya'nın deneyimli olduğu İslami bankacılık ve finans alanında öğrenci ve akademisyen değişimi yapılmasına, İbn Haldun Üniversitesi'nde Malay kültürünü ve mimarisini tanıtmak üzere Malayca öğretilecek "Malay Araştırmaları Merkezi" kurulmasına, Malezya'da da "Osmanlı ve Türkiye Çalışmaları Merkezi" açılmasına karar verildi.

"Fikri bağımsızlık düşüncesinde birleşiyoruz"

İHÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Malezya ile İHÜ'nün vizyonlarının uyumlu olduğunu ve fikri bağımsızlık düşüncesinde birleştiklerini vurguladı.

Sosyal bilimler alanını güçlü bir şekilde inşa etmek istediklerini aktaran Şentürk, "Batı'dan hazır bilgi almak yerine, kendi ilmimizi, onların bilgileriyle birlikte, interdisipliner şekilde uygulayıp, çalışmalar üretebiliriz." ifadelerini kullandı.

Şentürk, Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olan Malezya ile her alanda iş birliği için ortak çalışmalara imza atılabileceğini belirtti.

Malezya Millî Eğitim Bakanı Dato Seri Idris Jureh, Türkiye'nin çok köklü bir vakıf deneyimi olduğunu ifade ederek, ülkesinin bu alanda gelişmek istediğini ve bu amaçla vakıf deneyimini örnek aldıkları İHÜ ile iş birliği içinde; seminer, workshop, konferans ve global vakıf organizasyonu gibi çalışmalar yapmak istediklerini anlattı.

Konuk Bakan Jureh, Türkiye'nin vakıf kültüründen çok etkilendiklerini ve İbn Haldun Üniversitesi'nin vakıf üniversitesi alanındaki projelerini ve çalışmalarını model aldıklarını kaydetti.

Malezya Millî Eğitim Bakanlığı olarak, öğrenci değişimi programlarını çok önemsediklerini belirten Jureh, "İki taraf için de değerli bir durum bu. Şu an 200 Türk öğrenci Malezya İslam Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Bizim öğrencilerimiz de buradalar. Tabii sadece öğrenci değişimi yapmak değil, öğretmen de yetiştirmek istiyoruz. Aynı zamanda bir araştırma iş birliği ve kültür değişimi sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.