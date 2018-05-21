Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Nisan’da uygulanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2018-EKPSS) giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri adayların inceleyebilmesi için yayımladı.

10 GÜN SÜRE VERİLDİ

Sınava giren adaylar ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi’ne (https://ais.osym.gov.tr) T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak, 10 gün süreyle kağıtlarına yaptıkları işaretlemeleri, optik okuyucu tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını, soruları ve doğru cevaplarını inceleyebilir.

HAM PUAN DA GÖSTERİLİYOR

Sisteme giriş yaptıktan sonra adayların, 'Cevap Kâğıdı Görüntüleme' ekranını seçmeleri gerekiyor. Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin verdiği cevabı görebilecekler.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösteriliyor.