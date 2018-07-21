Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DERYA BUDAK

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk, hem velilere hem öğrencilere hem de öğretmenlere umut aşıladı ve kısa ve uzun vadede hedeflerini anlattı. Selçuk özetle şunları söyledi: Hiçbir öğrenci ve velimiz sürprizle karşılaşmayacak. En geç iki ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacağız. Hangi ay hangi sene ne yapmak istediğimizi anlatacağız. Oyunun ortasında kural değiştirmeyeceğiz. Olayları değil, olgu ve ilkeler üzerinden konuşacağız. Eğitimde yeni bir dil oluşturmaya çalışıyoruz.



BİZİM EN İYİ 11’İMİZ HAZIR

Ülkemizde doğan her çocuk değerli... Meseleyi bürokratik alandan kurtarıp millet davası hâline getirmeliyiz. İş birliği yetmez, güç birliği lazım. Bizim en iyi 11’imiz hazır. Sosyal medyaya bakınca toplumda nasıl bir heyecan olduğunu görüyorum. Buna Türkiye hazır. Bu beklentiyi karşılamak bir süpermen işi. Biz süpermen değiliz. Eğitim uzun sürede inşa edilir ama kısa sürede zarar görür.



ADIMLARIMIZ GİZLİ OLMAYACAK

Eğitim alanında yapılacaklar konusunda şeffaf olacağız. Her zaman söylediğim şey, eğitim ihraç edilebilir ama ithal edilemez bir şeydir. İthal ettiğinizde bu, kopya olur. Bizim kelimelerimizle olacak vizyonumuz.



ÖNCELİK DEZAVATAJLI ÇOCUKLAR

Veriye dayalı politikalar üreteceğiz. MEB Big Data yönetimi ile ilgili neler yapabileceği hususunda çalışmalar yürütüyoruz. Blockchain çalıştayımız olacak. Robotik çağındayız. İstihdamın artık yüzde 70’inin robotların oluşturduğu gelecekten bahsediyoruz. Bu işlerin hepsini robotlar zaten yapacak. Gelecekte robotların yapamadığı ne varsa bizim çocuklarımız onu yapacak. Önceliğimiz öğretmenler, dezavantajlı çocuklar olacak.



EĞİTİMDE HEDEF 2040

Eğitimde uzun vadede başarı yakalamak için çalışacağız. Zemin olmadan şekil olmaz. 2040’lara hazırlık yapacağız. İngilizce gibi derslerde kitlesel değil, bölgesel metotlarla öğretmeyi tercih edeceğiz. Bu anlamda ezberleri bozacağız. Diploma değil, vasıf temelli ilerleyeceğiz.

BİZE BİRAZ İZİN VERİN, ÇALIŞALIM

360 derece bir bakanlık göreceksiniz. Sosyal medyayı takip eden iyi bir ekip kurduk. Bize biraz izin verin çalışalım. Hemen bir şey beklerseniz eski hataları yaparız. İnanın bu 50 yıllık bir mesele. Bizim es geçtiğimiz bazı noktalar var. Bunları birden tamamlamak mümkün değil. Bu bir kültür meselesi. Biz bu kültür üzerinden bir şey yapmak istiyoruz. O sebeple de bu zamana ihtiyacımız var. Biz bunu yapmazsak inanın sel bizi sürükleyecek. Nehir yatağını açalım hep birlikte akalım.

BAKAN DEĞİL, GÖREN OLACAĞIM

Torununun doğduğu gün bakan olduğunu söyleyen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamalarında zaman zaman esprilere de yer verdi. “Bizim şiarımız adalet olacak” diyen Selçuk “Ben bakan değil, gören olmaya çalışacağım. Bunu yaparken adaleti şiar edinmek tekrar tekrar vurgulamak istediğim bir şey. Bir grup akademisyen ve uzmanla çalışıyoruz. MEB’in yapay zekâ konusunda neler yapabileceğiyle çalışmalar var” diye konuştu.

ÖĞRETMENE PERFORMANS TARİH OLUYOR

Ziya Selçuk: Öğretmen performansıyla ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum ve Bakanlık olarak uygulamayacağız. Sözleşmeli öğretmenlerle sağlık özrü ataması ile ilgili görüştük. (Liselere geçiş) Önümüzdeki yıl sınavın çocukları huzursuz eden bölümleriyle ilgili önlem alacağız. Çok daha dingin bir sınav dönemi geçecek. Bütün mesele, sınavın baskısı konusunda Türkiye’de oluşan örgütlü yapıyı kırmak.