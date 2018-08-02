Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlar doğrultusunda baraj puanını geçen öğrenciler yerleşebilecekleri üniversiteleri seçme arayışına girdi. Farklı yayınlarıyla dikkat çeken Emre Tuncer ise Türkiye sonuncusu Ömer S.’ye ulaştı ve canlı yayında eğlenceli anlar yaşandı.

Başarısızlığın sırlarını paylaşan Ömer S. Emre Tuncer’in “Nasıl hissediyorsunuz?” sorusuna, duruma anlam veremediğini ve “Hissizim boş boş bakıyorum” yanıtını verdi. Sınav sonucunun dalga konusu olmasına rağmen buna da bir başarı gözüyle baktığını belirtti. Sınavdan çıktığında soruların aslında çok kolay geldiğini ve sonuca şaşırdığını söyledi. Sınava hazırlık sürecinde hızlı okuma teknikleriyle hazırlanan Ömer S. en başından beri Boğaziçi Üniversitesini düşündüğünü belirtti. Sınav esnasında çok heyecanlı olduğunu ve soruların birbirine karışmış olabileceğini söyledi. Mezun olduğu lisenin ismini de paylaşmayan Ömer, sadece Türkiye ortalamasını değil, okul ortalamasını da düşürdüğü için öğretmenlerinden ve arkadaşlarından tepkiler aldığını söyledi. Ailesinin maddi durumunun iyi seviyede olduğunu ve bir daha sınava girmeyeceğini, yurtdışında eğitim alacağını söylemesi üzerine, Emre Tuncer’in kendisinin beyin göçüne tam destek verdiği cevabıyla karşılaştı.

Birçok medya kuruluşunun kendisiyle röportaj yapmak istediğini söyleyen Ömer S. babasının çok önemli bir işadamı olduğunu ve bu durumun babasının itibarını zedeleyebileceği düşüncesiyle bu teklifleri geri çevirdiğini belirtti.