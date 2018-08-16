Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA

Ancak öğretmen adayları için KPSS´de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder” ibaresindeki ikinci cümle yeni düzenlemeyle birlikte kaldırıldı. Böylelikle öğretmen adayları da diğer sınava girenler gibi puanlarını 2 yıl kullanma hakkına sahip oldu. Bu düzenleme ile birlikte 2017 KPSS’de başarılı olanlar da Bakanlığın açıkladığı 20 bin öğretmen atamasına başvurabilecek.