Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylara verilen ikinci şans, ek yerleştirme... Üniversite kayıtlarının ardından lisansta 141 bin 41, ön lisansta 139 bin 68 kontenjan dolmadı. Bir programa yerleşmesine rağmen kayıt yaptırmayan öğrenci sayısı ise 99 bin 749 oldu. Bu tabloya göre ek yerleştirmede 280 bin 109 kontenjan boş kaldı. Verilen ‘ikinci şans’la bu boşluğun dolacağı beklenirken tam tersi bir durum ortaya çıktı. Dün ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlara göre her 10 kişiden sadece 3,77’si ek yerleştirmeyle üniversiteli oldu.



YÜZDE 37’Sİ DOLDU

Lisans alanında Devlet üniversitelerinde yer alan 104 bin 537 kişilik boş kontenjanın 18 bin 137’si doldu. Ön Lisans alanında ise 112 bin 758 kişilik kontenjana 67 bin 518 kişi yerleşti. Özel üniversitelerde ise lisans alanında 27 bin 761 kişilik boş kontenjana 3 bin 147 öğrenci yerleşti. Özel üniversitelerin ön lisans alanındaki 23 bin 247 kişilik kontenjanına 12 bin 712 kişi yerleştirildi. Lisans ve ön lisans alanında bu yıl toplam 280 bin 109 kişilik kontenjanın 103 bini dolarken, 177 bin 103’lük kısım boş kaldı.



“İŞSİZ KALIRIM” ENDİŞESİ

Gençler artık çok bilinçli ve çağı daha iyi okuyabiliyor. Bu sebeple konuştuğumuz birçok üniversite adayı “işsiz kalırım” endişesiyle tercih yapmadı.