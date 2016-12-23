İstanbul Kapalıçarşı'da 127,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 127,70 liradan, 840 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 855 liradan, 116,50 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 120,50 liradan, 821 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 838 liradan, 410 liradan alınan Yarım Ziynet 420 liradan, 205 liradan alınan Çeyrek Ziynet 210 liradan satıldı.
Çeyrek altın ne kadar ?
23.12.2016 - 19:14 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 127,70 lira oldu.
Etiketler : Çeyrek altın,
431678 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/431678.aspx
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