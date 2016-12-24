Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vakıfbank Genel Müdürü Halil Aydoğan, ülke gelişimine ve istihdama katkı sağlayacak büyük projelerin finansmanında yer almaktan gurur duyduklarını ifade ederek gelecek dönemde de Çanakkale Köprüsü ve Kanal İstanbul gibi projeleri destekleyeceklerini bildirdi. Türk bankacılık sektörünün 2016'da, geçen yıla göre daha iyi bir performans gösterdiğini, sektörün aktif büyüklüğünün ekim ayı itibarıyla yüzde 10 artışla 2,5 trilyon TL'yi aştığını bildiren Aydoğan, mobil ve dijital bankacılık alanındaki gelişmelere dikkat çekti. Aydoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: Önümüzdeki dönemlerde şubesiz bankacılık kanallarındaki büyümenin devam edeceğini düşünüyoruz. İnternet ve mobil kanallarından yapılan işlemlerin çok daha yaygın olacağını öngörmek zor değil. Bunu hem teknolojinin hızlı gelişimine hem de yeni neslin, bu değişime gösterdiği uyuma bakarak rahatlıkla söyleyebiliriz. Vakıfbank olarak bu kanallardaki yatırımlarımıza ve kullandığımız teknolojilere yenilikler eklemeye devam ediyoruz. Vakıfbank'ta da işlemlerin yüzde 70'e yakını, alternatif dağıtım kanalları üzerinden yapılıyor.