Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eczacıbaşı Topluluğu’nda bayrak değişimi yaşanıyor. Toplulukta 2003 yılından bu yana CEO’luk görevini yürüten Dr. Erdal Karamercan’ın yerine, 1 Şubat 2017 itibarıyla Atalay Gümrah getiriliyor. Gümrah, halen Yapı Ürünleri Grubu Başkanı olarak görev yapıyor. Erdal Karamercan ise yeni dönemde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulunda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Holding Başkanlık Kurulu Üyesi olarak topluluğun yönetiminde olmaya devam edecek. Kariyerine 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğu’nda başlayan ve Ekom Dış Ticaret bünyesinde Bölge Sorumlusu olan Atalay Gümrah, çeşitli kademelerdeki görevlerinin ardından 2013 yılının ekim ayında diğer sorumluluklarına ek olarak Eczacıbaşı Yapı Grup Başkanlığını da üstlenmişti. 1967 yılında Giresun’da doğan Gümrah, 1986 yılında Galatasaray Lisesi, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Endüstri Mühendisliği yüksek lisans eğitimini tamamladı. İngilizce, Fransızca, İtalyanca bilen Gümrah, evli ve 2 çocuk babası.