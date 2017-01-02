Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karşılıklı ve yatay çalışan atmosferik Boxer motoru sayesinde 200 hp güç ve 6.400 devirde 205 Nm tork sunan BRZ 7,6 saniyede 0-100 km/s hızla ulaşıyor. Karşılığında ise tüketimi sadece 7,1 litre ortalamalarında. Türkiye’de satışa başlayan modelin fiyatı premium donanımın ve manuel şanzımanla 171 bin 377 TL, otomatik versiyonu ise 178 bin 745 TL’lik etikete sahip.

Hyundai’den üretim ve ihracat rekoru

Kurulduğu 1997 yılından beri, tarihindeki en yüksek üretim seviyesine ulaşan İzmit Hyundai Assan tesisleri, 2016 yılında toplamda 230 bin 50 adetlik rakamla bir rekora daha imza attı. Model bazında ise i10 ile 97 bin, i20 ile 133 bin adetleri gördü. Türkiye dışında 43 ülkeye ihracat yapan Hyundai Assan kısa süre önce Hong Kong, Yeni Zelanda, İran ve Avustralya’ya da araç göndermeye başlamıştı. 2016’da, Türkiye’nin en yüksek otomobil ihracatını gerçekleştiren kuruluş, toplamda 207 bin araçla yılı kapatırken, böylece toplam üretiminin yüzde 90’lık bölümü ihraç ederek ülke ekonomisine büyük katkı sağladı.

Duster'a iki ödül birden

İngiltere’de otomobil uzmanlarından oluşan carbuyer.co.uk ekibi tarafından yol tutuş, dayanıklılık ve ulaşılabilir fiyat oranları karşılaştırılarak yapılan değerlendirmede Dacia Duster ‘En Çekici Otomobil’ ve ‘En İyi Kış Otomobili’ seçildi. Türkiye’de de 2013 yılından bu yana 4x4 pazar lideri olan Dacia Duster mart ayı itibarıyla 1.5 Dci dizel motor ve çift kavramalı otomatik EDC şanzıman kombinasyonu ile pazara girmeye hazırlanıyor.

İkinci elde iz bırakmayan temizlik kampanyası

İkinci el araçlarda hijyen ve temizlik problemini artık ortadan kalkıyor. Arabam.com, AutoClub iş birliği ile başlayan kampanya sayesinde ikinci el araçlarda eski sahibinden iz kalmayacak. Kampanya kapsamında “Boya Koruma + Detaylı İç Temizlik + Ozonla Dezenfeksiyon” hizmetlerini içeren çoklu paket 289 TL’ye sunuluyor. Ayrıca “Ozonla Dezenfeksiyon” uygulaması da tüm AutoClub Uygulama Merkezleri’nde ücretsiz olarak yaptırılabiliyor. Üstelik kampanyadan birden fazla otomobil için yararlanmak mümkün.

Türkiye’de Ar-Ge lideri Tofaş

TOFAŞ, Avrupa Komisyonu çatısı altında yer alan Ortak Araştırma Merkezi’nin 2016 Ar-Ge yatırımları Skor Listesi’ne Türkiye’den ilk sırada girdi. Avrupa Birliği haricinde Amerika, Japonya, Çin, Kuzey Kore, İsviçre ve daha 20 ülkeyi kapsayan ve en büyük ölçekte Ar-Ge yatırımı yapan ilk 2500 şirketin yer aldığı listenin 2015/2016 mali yıl sonuçlarına göre TOFAŞ, 182,5 milyon avroluk yatırımla 547. sırada. Böylelikle TOFAŞ Türkiye’den listeye giren 6 şirket içinde en önde yer aldı. Geçtiğimiz yıl da 574. sırada ve Türkiye’den ilk sırada listede yer alan TOFAŞ, bu yıl 27 basamak birden yükseldi.

Türkiye’nin Ar-Ge yatırımı konusunda lider şirketi olmaktan yana memnuniyet duyduklarını dile getiren TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu, “Yaklaşık 1 milyar dolarlık toplam yatırım sonucunda devreye aldığımız Egea Projesi ile Türkiye otomotiv sektörünün tarihine geçen bir yatırım gerçekleştirdik. Bütün bu süreçte Ar-Ge kabiliyetlerimizi geliştirirken çalışanlarımıza da yatırım yaptık. Bugün 600 kişiyi aşan bir ekiple Ar-Ge faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bölgesel bir üretim merkezi olmakla birlikte, Fiat Chrysler Automobiles’in (FCA) stratejik bir Ar-Ge ortağı olmaktan mutluluk duyuyoruz. TOFAŞ şu anda FCA EMEA Bölgesi’nde en büyük ikinci Ar-Ge merkezi konumunda.” dedi. ‘Otomotiv Sektöründe En Başarılı Ar-ge’ ödülüne iki yıl üst üste layık görüldüklerini de hatırlatan Eroldu “Ar-Ge’ye ve dünya klasında (World Class Manufacturing-WCM) üretime uzun yıllardan bu yana, aralıksız yatırım yapıyoruz. Yaptığımız yatırımların meyvesini sadece TOFAŞ olarak değil Türkiye otomotiv sanayi olarak da alıyoruz. Fiat Egea projesiyle de küresel rekabet avantajı sağlıyoruz. Projenin başarısı sadece adet, üretim ve ihracat artışından ibaret değil. Yeni ürün projeleri bizim yetkinliklerimizi arttırmamıza da etki ediyor” açıklamalarında bulundu.

Ford'un mühendis gururu

Türkiye İhracatçılar Meclisinin düzenlediği “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” araştırmasında Ford Otosan, 2015 yılında gerçekleştirdiği 80 milyon dolarlık mühendislik ihracatıyla lider kuruluş seçildi. Son 5 yılda Türkiye’den dünyaya 320 milyon doların üzerinde mühendislik ihracatı gerçekleştiren Ford Otosan, sahip olduğu yüksek mühendislik seviyesi sayesinde Türkiye’nin en büyük 2. sanayi şirketi konumunda bulunuyor. Genel Müdür Haydar Yenigün konuyla ilgili olarak mühendislik ihracatı ile ülke ekonomisine katkı sağladıkları söyleyerek şu açıklamaları yaptı: Mühendislik çalışmalarımızla yerel ve global anlamda büyük başarılara imza attık. Ford Otosan olarak, kendi ürettiğimiz ürünlerin yanı sıra Ford’un global ürünlerinin geliştirilmesinde de önemli rol oynuyoruz. Ford’un ağır ticari araçlar ve ilgili dizel motor ve motor sistemleri için küresel mühendislik merkeziyiz. Geçmiş yıllarda teknoloji ithal ederken, bugün yüksek Ar-Ge yeteneğimiz ile teknoloji ihraç ediyoruz. Yüzde 100 yerli mühendislikle geliştirilen çekici, kamyon ve Ecotorq motorlarımız Çin pazarı için Çin’de üretilecek ve satılacak.