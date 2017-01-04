Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üretici örgütlerinin birleşmesi teşvik edilerek maliyetler düşürülecek. Ambalajlara standart ve soğuk hava depolarına yönelik ilave teşvikler getirilecek.

BİRLİKLER GÜÇLENECEK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son yapılan Gıda Komitesi toplantısında bir takım kararlar alındığını belirterek, sebze ve meyve ticaretinde üretici örgütlerinin güçlendirilmesine ve diğer lojistik tedbirlere ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Üreticilerin güçlenmesi ve bu üreticilerin birlik haline gelerek güçlerini birleştirmesi gerektiğinin ifade edildiğini aktaran Tüfenkci “Üretici birliklerine teşvik mekanizmaları oluşturulması noktasında Maliye Bakanlığımız, bizler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız birlikte bir çalışma yapacağız. Yine birliklerin bu pazarın içinde yani hallerde, pazarlarda, perakendecilerin içinde yer almaları için güçlendirici çalışmalar yapacağız” dedi.

Tüfenkci, Tarım Bakanlığı ile Erken Uyarı Sistemi kurma noktasında, sebze ve meyve fiyatlarının arzı konusunda da çalışmaları birlikte yürüttüklerini aktardı.

OLUMSUZ ETKİLENİYOR

Sebze ve meyve fiyatlarındaki oynaklığın fazla olması ve fiyat aralığı makasının açık olmasının üretici ve tüketicileri yakından ilgilendirdiği aktaran Tüfenkci “Enflasyona etkileri bakımından da ekonomi yönetimini etkiliyor. Özellikle Türkiye’deki ekilebilir alanların kısıtlı olması, üreticilerimizin de küçük üretici olmaları arada bir takım aracıların doğmasına sebep oluyor. İşadamı veya tüccar olarak anılan bu aracılar daha üretime gelmeden bir anlamıyla üreticileri finanse ediyorlar bir başka deyişle onların hasat mevsiminde ürünlerine ipotek koyuyorlar” diye konuştu.

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