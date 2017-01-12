Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadı. AA muhabirinin TCMB kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 1 hafta vadeli repo ihalesi açılmamasının likidite politikasında daha sıkı bir duruş anlamına  geldiği ifade ediliyor. Banka kaynakları, bu sıkılaştırma ile piyasa yapıcı bankaların "Geç  Likidite Penceresi"ne yönelebileceğini ve böylece fonlama maliyetinin  yükseleceğini belirterek, "Bunun amacı TL'nin maliyetini artırarak döviz  kurlarındaki yükselişi sınırlamak. Merkez Bankası, bütün enstrümanlarını  önümüzdeki günlerde kullanabilir." şeklinde konuştular. 1 hafta vadeli repo ihalesi en son Ocak 2014'te açılmamıştı. Dolar/TL,  Merkez Bankasının repo ihalesi açmamasının ardından 3,93 sınırından 3.8057'ye  kadar geriledi. Bu arada, TCMB, dün miktar yöntemiyle düzenlediği 18 Ocak vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira vermişti.

Dolar bugün ise güne 3.88 TL seviyelerinden başladı. Ancak daha sonra yeniden 3.92 TL'nin üzerine çıkıp 3.81 TL'nin altına indi. Kur şu sıralar 3,8362 seviyesinden işlem görüyor. Euro fiyatları ise 4 lira seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor.