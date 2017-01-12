Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gün içinde 4,17'yi aşarak rekor yenileyen euro da 4,10'un altına indi. Borsa İstanbul'da yükseliş yüzde 3'e yaklaştı. Dün 3,94'ü aşarak tüm zamanların en yükseğini gören dolar, sabah saatlerinde 3,9290 seviyesindeyken Merkez'den gelen hamleyle düştü. Dolar/TL TCMB'nin miktar yöntemiyle haftalık repo ihalesi açmamasının ardından 3,92 civarından 3,7718'e kadar geriledi. Fitch'ten Türkiye'nin notunun düşürülme riski olduğuna dair açıklama sonrası dolar hafif yükselse de kalıcı olmadı.



ERDOĞAN'DAN "DÖVİZ" YORUMU

Beştepe'deki muhtarlar toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, döviz üzerinden spekülasyon yapıldığını belirterek, "Döviz kurunu silah gibi kullanıyorlar. Merkez Bankası ve tüm bankalar bu oyunu bozmalı. Merkez Bankası gerekli tedbirleri alacak imkan ve kabiliyete sahiptir. Bu konuda fedakarlık yapılacaksa tam zamanıdır" açıklaması yaptı. Erdoğan'ın açıklaması sonrasında kur 3,7718 ile günün en düşük seviyesini gördü.