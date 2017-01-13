Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açılışta BIST 100 endeksi 108,04 puan azalırken bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,55 ile sigorta, en fazla gerileyen ise yüzde 0,42 ile ticaret oldu.

İŞLEM HACMİ DÜN 8 MİLYAR LİRAYI AŞMIŞTI

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının TL likiditesini sıkılaştırma adımının ardından gerileyen döviz kurlarının etkisiyle gün boyu hızlı yükselen BIST 100 endeksi, TL bazında yüzde 4,15, dolar bazında 7,13 değer kazandı ve günü 80.891,04 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da dün gerçekleşen 8 milyar lirayı aşan işlem hacmi ise tüm zamanların en yüksek seviyesine işaret etti.

Analistler, TCMB'nin bugün de miktar yöntemiyle 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadığını ve sıkılaştırmaya devam ettiğine dikkati çekerek, bu etkiyle dolar/TL'nin 3,8150'den 3,78'in altına gerilediğine dikkati çekiyor.

Borsa İstanbul'da dünkü yükseliş rallisinin ardından bugün etkisini artıracak kar satışlarının gücünün izleneceğini, ABD'de açıklanacak veriler ile şirket bilançolarının da piyasaların odak noktasında olacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 81.500 seviyesinin direnç, 79.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.