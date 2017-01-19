Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yellen, San Francisco kentinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin Fed'in istihdam ve enflasyon hedeflerine yakın olduğunu söyledi.

İşsizlik oranının yüzde 5'in altına gerilediğini ve enflasyonun yüzde 2'ye yaklaştığını belirten Yellen, geçen ay yapılan 25 baz puanlık faiz artışının ekonomide kaydedilen ilerlemeyi yansıttığını dile getirdi.

Janet Yellen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi çoğunuz gelecek faiz artışının kesin zamanını ve faizlerin ne kadar yükseleceğini bilmek istiyor ancak basit gerçek şu ki size yanıt veremem çünkü yanıt ekonominin gelecek aylarda nasıl gelişeceğine bağlı. Ekonomimiz çok büyük ve karmaşık; izleyeceği yolun şaşırtıcı dönüşleri ve virajları olabilir ancak size ne beklediğimizi söyleyebilirim. Geçen ay itibarıyla ben ve çoğu meslektaşım federal fon oranını 2019 sonuna kadar yılda birkaç defa artırmayı öngördük. Böylece faiz oranı uzun vadeli tahminiz yüzde 3'e yaklaşacak."

Para politikasının sürekli değişen ekonomiye ayak uydurmak zorunda olduğunu vurgulayan Yellen, nötr faiz oranını tespit etmek ve bunu uygulamanın bir evdeki termostatı ayarlamaya benzemediğini, ortam sıcaklığını 20 dereceye ayarlayıp gidilemeyeceğini anlattı.

Yellen, para politikasının etkilerinin zaman içinde ortaya çıktığına işaret ederek, bu nedenle kararlarını en iyi tahminlerine göre almak zorunda olduklarına dikkati çekti.

- "Dolar büyümenin güçleneceği beklentileriyle yükseldi"

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtlayan Yellen, doların son zamanlarda değer kazanmasını değerlendirdi.

Fed'in sıkılaşan para politikası nedeniyle iki yıldır yükseliş eğiliminde olan doların, son dönemde yeni yönetimin genişleyici mali politikalarına yönelik beklentilerle daha fazla değer kazandığını aktaran Yellen, bu durumun ABD'nin ticaret açığını olumsuz etkilemeye devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Ayrıca Yellen, başkanlık seçimlerinden sonra hızla varlık fiyatlarının finansal piyasalar için önemli bir risk oluşturmadığını ifade etti.

- "Baskı hissetmedim"

Fed Başkanı Janet Yellen, başka bir soru üzerine, Barack Obama yönetiminden para politikası bakımından hiçbir zaman baskı hissetmediğini belirtti.

ABD Hazine Bakanı Jack Lew ile her hafta görüştüğünü bildiren Yellen, bu toplantıların sadece bilgi alışverişi için gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Hiçbir zaman Obama yönetiminden birinin bana para politikasıyla ilgili baskı yaptığı bir durumla karşılaşmadım." dedi.

Yellen, ABD ekonomisinin başarısının Fed'in ve hükümetin ortak çıkarları için olduğunu sözlerine ekledi.