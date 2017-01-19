Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), TP Petrol Dağıtım AŞ'nin sermayesinde bulunan yüzde 100 oranındaki hissenin satışını onaylaması Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin sermayesinde bulunan yüzde 100 oranındaki hissenin, özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi veren Zülfikarlar Holding A.Ş.'ye satılması kararlaştırıldı. Zülfikarlar Holding ihalede 490 milyon TL teklif vermişti.
TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin satışı onaylandı
19.01.2017 - 10:17 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin sermayesinde bulunan yüzde 100 oranındaki hissenin satışını onayladı.
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439246 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/439246.aspx
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