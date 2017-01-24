Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın ilk toplantısını yapan Merkez Bankası, merakla beklenen kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 8'de bıraktı. Merkez Bankası faiz koridorunun alt bandını yüzde 7,25'te tutarken, üst bandı yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e yükseltti. Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde,borç verme faiz oranı yüzde 10’dan yüzde 11’e yükseltildi. Ekonomistler politika faizi, koridorun üst bandı ve geç likidite penceresi faizlerinin artmasını bekliyordu. Doların 11 Ocak'ta 3,94'ü aşarak rekor kırması sonrasında harekete geçen Merkez Bankası aldığı likidite önlemleriyle kurdaki yükselişi frenlemişti. Merkez Bankası 20 Aralık'ta yaptığı son toplantıda faizde değişikliğe gitmemişti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, geçen hafta NTV yayınında yaptığı açıklamada "Merkez Bankası faiz aracını kullanabilir, bu da masadadır" ifadesini kullanmıştı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, dün yaptığı bir açıklamada Merkez Bankası'nın bağımsız bir kurum olduğunu belirterek kararını hükümet olarak kendilerinin de beklediğini söylemişti.