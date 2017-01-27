Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Sorumlu yayıncılık anlayışı gereği günlerdir gündeme taşıdığımız, “kamu bankalarının kredileri erken çağırması” uygulamasına Hükûmet’ten bir tepki daha geldi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, özellikle kamu bankalarının kârlarından fedakârlık yapmalarını istediklerini vurgulayarak “Vatandaşlarımızın kredilerini geri çağırmak, belli bölgelerde yatırım yapan insanlarımıza kredi vermemek gibi yanlış uygulamalardan vazgeçmeliler” dedi. TGRT Haber’de İhlas Medya Ankara Grup Başkanı Nuri Elibol ile Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan’ın sorularını cevaplandıran Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:

FEDAKÂRLIK YAPIN

“Türkiye ekonomisinin bir realitesi var. Ekonomik büyüklük olarak yüzde 65’ini, istihdam olarak yüzde 80’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Demek ki bizim ana direğimiz, orta direğimiz KOBİ’lerdir. Bu KOBİ’leri güçlendirmemiz lazım. Ne yazık ki KOBİ’lerimiz başta olmak üzere yatırımcımız ağır bir finansman maliyeti yükü altındadır. Burada da çok açıkça tekrar ifade etmek istiyorum, evet, bankacılık sektörümüzde problem yok. İyi durumdalar. Kârlılıkları son derece yüksek. Özellikle kamu bankalarının bu kârlarından fedakârlık yapmalarını bekliyoruz. Diyebilirler ki ‘İki sene, üç sene, Türkiye şu zorluğu atlatana kadar, dünya ekonomisindeki dengeler oturana kadar kârlarımızı azaltalım ve vatandaşımızın finansman maliyetlerini düşürecek tedbirler alalım...’ Bu konuda tavsiyelerimizi sürekli yapıyoruz. Orta direk ne kadar güçlüyse bankalar o kadar güçlüdür. Bütün bu kredi meselesini yeniden gözden geçirsinler. Finansman maliyetlerini düşürsünler. Hatta şu dahi yapılabilir, mevcut borçlar yeniden yapılandırılır, nasıl Maliye’de vergi borçları yapılandırıldı. Maliye kazançlı çıktı.”

MESELE, ÜRETİM!..

Türkiye’nin esas meselesinin güçlü bir üretim ekonomisine geçmek olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, şöyle devam etti: “65. Hükûmet’in programının ana merkezi de budur. Yani siz, makroekonomik dengeleriniz ne kadar iyi olursa olsun, adama sorarlar, ‘ne üretiyorsun, ne ihraç ediyorsun, yüksek teknolojilerde ne kadar varsın ve bu üretim vasıtasıyla istihdamı ne kadar geliştiriyorsun...’ Temel bakış açımız budur ve burada yeni bir döneme geçtik. 65. Hükûmet’le birlikte çok hızlı şekilde üretim ekonomisini güçlendirme kararı aldık. Yüksek teknolojileri desteklemeye devam ediyoruz.”

İhlas Medya’ya yapılan reklam boy-kotu hakkında da konuşan Numan Kurtulmuş “Bunlar doğru şeyler değil” diyerek kurumumuza destek verdi.