Çeyrek altın 243 lira oldu, işte son rakamlar

Çeyrek altın 243 lira oldu, işte son rakamlar

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 148,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 148,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altının gramı 148,50 liradan, 977 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 994 liradan, 135 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 139 liradan, 955 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 974 liradan, 477 liradan alınan Yarım Ziynet 487 liradan, 238 liradan alınan Çeyrek Ziynet 243 liradan satıldı.

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