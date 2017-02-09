Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Toplu Konut İdaresinin (TOKİ), İstanbul Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan 41 bin 570 metrekare arsa alanının gelir paylaşımı modeliyle ihalesinin ilk oturumu tamamlandı.

TOKİ'nin İstanbul Üsküdar Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan 41 bin 570 metrekare arsa alanının gelir paylaşımı ihalesinin ilk oturumuna 11 firma katıldı. İlk oturumda arsa satış karşılığı satış toplam geliri 793 milyon lira ve idare payı geliri 301 milyon lira ile en yüksek teklif Akiş GYO'dan geldi.

Gelecek hafta yapılacak ikinci oturumun ardından ihaleyi kazanan firma belli olacak.

"Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı" modeli ile yapılan ihaleyi kazanan firma, arsa üzerinde konut ve ticaret alanı projesi geliştirecek. Sosyal donatı alanlarının da olacağı projenin ayrıntıları ihale sonuçlandıktan sonra belirlenecek.

"Kar elde etmiyoruz"

TOKİ Başkanı Ergün Turan, arsa satışının ikinci oturumda sonuçlanacağını bildirdi.

İhalenin ilk oturumunda, katılan firmalardan teklifleri aldıklarını anımsatan Turan, "Teknik ve mali değerlendirmelerin tamamlanmasına müteakip, idaremizce belirlenecek tarihte ihalenin ikinci oturumu yapılacak. Arsayı alan şirket, arsa üzerinde proje geliştirecek, elde ettiği gelirin satışta belirlenen oranını da arsa payı olarak TOKİ'ye verecek." dedi.

TOKİ'nin sosyal konut üreten bir kurum olduğuna dikkati çeken Turan, şöyle konuştu: ,

"Bu konutlarımız öncelikle dar ve orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımıza verilmektedir. Bu grupların içerisinde engelliler, şehit aileleri ve maluller ile emekliler için ayrı bir kontenjan ayrılmış durumda. Evi olmayan emekliler için ilgili her projeden ayırdığımız konut oranı yüzde 25'dir. Biz bu satışlarımızdan kar elde etmiyoruz. Maliyetine göre konutlarımızı vatandaşlarımıza veriyoruz."

Turan, TOKİ'nin kendi finansal kaynağını oluşturduğuna dikkat çekerek, "Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı modeli ile konut üretmek için finansal kaynak sağlıyoruz. Böylelikle dar gelirli, konuta erişmekte zorlanan vatandaşlarımız için konut üretimi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.