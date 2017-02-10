Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Akkök Holding bünyesinde faaliyet gösteren Akiş GYO, SAF GYO ile birleşti. Birleşmeyle, iki şirket faaliyetlerine Akiş GYO çatısı altında devam edecek. Birleşmeden önce SAF GYO bünyesinde bulunan Akasya Alışveriş Merkezi; Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezinin de sahibi olan Akiş GYO çatısı altına girdi. Akiş GYO’nun birleşme sonrası özkaynak değeri 2,5 milyar TL’ye, toplam varlıkları 4 milyar TL’ye, yıllık kira geliri de 320 milyon TL’ye yükselecek. Birleşmeye ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Akiş GYO AŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökşin Durusoy, iki kurumun kaynaklarının birleşmesinin ekonomik, operasyonel ve rekabet gücü açısından önemli avantaj sunacağını aktardı. Birleşme ile Akiş GYO’nun 320 milyon TL gibi önemli bir kira gelirine sahip olacağına işaret eden Durusoy, son 5 yılda 92 milyon TL temettü dağıttıklarını, bundan sonra da her yıl düzenli temettü dağıtacaklarını söyledi.

ÖZEL SEKTÖRDE 3. BÜYÜK GYO OLDU

Durusoy, 5 yılda öz kaynaklarını 800 milyon TL’den yüzde 212 büyümeyle 2,5 milyar TL’ye ulaştırdıklarını ifade etti. Akiş GYO’nun birleşme sonrası Türkiye’nin en büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarından birisi olduğunu kaydeden Gökşin Durusoy, “Bu birleşme ile öz kaynak büyüklüğü açısından özel sektör GYO’ları arasında 3. sıraya yükseldik. Yeni şirket temettü potansiyeli, rekabet avantajı ve projelerde hareket kabiliyeti sağlayacak” dedi.

‘CADDE’YE 420 MİLYON TL YATIRDI

Suadiye, Caddebostan ve Erenköy’de 420 milyon TL yatırımla yükselen 4 cadde projesinin 2018 yılında tamamlanacağını belirten Durusoy “Ağırlıklı olarak perakende üniteler içeren cadde projelerimiz, sektörün ihtiyaçlarına göre modern biçimde tasarlanarak Bağdat Caddesi’nin prestijine katkıda bulunacak” dedi.

BEYKOZ’A 150 MİLYON TL’LİK PROJE

Beykoz bölgesinde de yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini ifade eden Gökşin Durusoy, 2018 yılında 40 bin metrekare alan üzerinde 150 milyon TL’lik yatırımla konut ve ticari alanların bulunduğu projeye başlayacaklarını sözlerine ekledi.