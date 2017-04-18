Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk oylamasının sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut “Bu oylamanın kaybedeni yok. Büyük Türkiye’ye giden yeni bir yol açılmıştır. 17 Nisan sabahı yeni hedeflerle ileriye doğru bakarak yeni Türkiye için uyandık. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun kaybeden yok, 80 milyon kazandı” dedi. Koalisyonlar döneminin bittiğini vurgulayan Yiğit Bulut, “Geçmişe bakacak olursak koalisyon hükümetlerinin yüzde 50 faizinden 4.61 faize geriledik” dedi. Bulut “Cumhurbaşkanlığı sistemine destek 1 yılda yüzde 25’ten yüzde 51,40’a yükseldi. 200 yıllık yerleşik düzene karşı mücadele edildi. Türkiye üzerindeki İngiliz ve Alman etkisi ortadan kaldırıldı. İngilizlerin dayattığı sistem değiştirildi. Küresel emperyalist dayatmalar sona erdi. Türkiye tam bağımsız bir ülke oldu. Ankara-Washington-Moskova hattı kurulmaya başladı. Avrupa Birliği’nin olmadığı bir dünya kuruluyor” ifadelerini kullandı.



HAİNLER HESAP VERECEK

Türkiye’nin önünde yepyeni bir yol açıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut “Türk halkı yaşadığı olağanüstü olaylara rağmen büyük bir olgunlukla sistemi değiştirdi” dedi. Bulut “Son 1 yılda yaşananlara bakın darbe ve işgal girişimi oldu, ekonomiye içerden ve dışardan saldırılar oldu. Tüm bunlara rağmen kazasız belasız oylama yapıldı. Türk milletine silah çekenler, hainlik yapanlar en ağır cezasını çekecek, idamsa idam. Halkın ne dediği önemli, Avrupa’nın ne dediğinin bir önemi yok. Fitne çıkarmak isteyenlere kulak vermeyin. Türkiye, tam bağımsız bir ülke oldu” diye konuştu.



2030’DA İLK 10 ARASINDAYIZ

İş dünyasının önünü rahatça görebileceğini kaydeden Bulut, “Şirketler de sistemlerini yeni Türkiye’ye göre yapılandırıp, yatırımlara hız verecektir. Şu ana kadar 760 bin ek istihdam sağlandı, biz tam istihdam da sağlayabiliriz. 13 yılda millî gelir 3,5 kat arttı. Türkiye 2030’da dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecek. İnsanların geliri 3’e katlanacak. Türkiye 3 kat büyüyecek” dedi. Bulut, önümüzdeki dönemde doların 3,50’nin altına düşeceğini ifade etti.

Varlık Fonu 1 lot bile almadı

Varlık Fonu’nun borsadan hisse aldığı yönündeki iddialara da cevap veren Yiğit Bulut, şöyle devam etti: “Varlık Fonu son derece şeffaf kuruluştur. Alt fonlarla sermaye piyasalarında yatırım yapılabilir. Yalanlarla ve iftiralarla yıpratmaya çalışıyorlar. Varlık Fonu’nun 1 lot bile hisse aldığını ispat etsinler, 1 liranın bile başka amaçlarla kullanıldığını ispatlasınlar istifa edeceğim. Yalanları ve iftiraları konuşmak yerine faizi nasıl düşüreceğimiz konuşmalıyız. Faizi yenmek zorundayız. Faiz, ülkemizin illetidir, hastalıktır. Faiz varsa emeğin üretimin değeri yoktur, emeği sömürür. Sistemi, faizleri aşağı düşürecek şekilde düzenlemeliyiz. İçimizde çalışmadan faiz sistemi üzerinden belli noktaya gelen insanlar var.”



Gayrimenkulde EVET sevinci

Türk halkı, yüzde 51’in üzerinde bir oyla Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne ‘evet’ derken, seçim sonuçları tüm sektörlerde olumlu karşılandı. 200’e yakın alt sektörü besleyen gayrimenkul ve inşaat sektörü temsilcileri, referandumdan çıkan sonuçla Türkiye’nin her alanda daha hızlı kalkınma sürecine gireceğini, yeni dönemde yatırımların artacağını belirtti



Kalkınma süreci başlıyor

İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep:

Aziz milletimiz, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminde tercihini “Evet”ten yana kullanarak Türkiye’nin istikrarlı büyümesine destek vermiştir. Türkiye, bu sonuçla, ekonomik hamleleri ve makro seviyede pek çok yatırımı bir bir hayata geçirecektir. Sistem değişikliği ile ülkemizde her alanda daha hızlı büyüme ve kalkınma sürecinin başlayacağına inancımız tamdır. Bu dönemde de inşaat, lokomotif sektör olarak misyonunu yerine getirecektir. İhlas Yapı olarak 2017’de yatırımlarımıza daha da ağırlık vererek sektördeki faaliyetlerimizi arttırmayı hedefliyoruz.



Yatırıma davet ediyorum

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal:

Referandumda ‘Evet’ kararının çıkmasından sonra; ülkemizde koalisyon dönemleri, siyasi istikrarsızlıklar, çift başlılık artık sona erdi. Evet kararından sonra; Türkiye’de yatırım hamleleri hızlanır. Kesintisiz devam eden büyük alt yapı projeleri sayesinde; büyüme yüzde 2,9’un çok daha üstüne çıkar. Bugüne kadar yapılan doğru ekonomik hamleler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığında kesintisiz devam edilerek yeni yatırımların gelmesini sürdürür. Bütün iş adamlarımızı daha fazla yatırım yapmaya davet ediyorum.



Bekleyen yatırımlar dönecek

Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya:

Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi olarak nitelendirilen bir referandumu geride bıraktık. Ülkemizin ve milletimizin refahı yönünde olumlu bir sonuç olduğu kanaatindeyim. Türkiye için yeni bir sabaha uyandık. İnanıyorum ki; bu sabah yeni Türkiye’nin yükselişinde önemli birgün olacak. Çok kısa bir sürede ekonomik alanda hareketlenmenin başlayacağını düşünüyorum. Referandum öncesinde, yatırımlarını beklemeye alan yatırımcı bir kitle mevcuttu. Bu kitlenin geri dönüşlerini alacağımız bir sürece girmiş bulunuyoruz.



Araplardan 120 milyar $ bekliyoruz

Özyurtlar Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt:

Türkiye’de başkanlık sistemi artık resmen onaylandığına göre, Türkiye’nin önünde siyasal istikrar noktasında bir sorun kalmamıştır. Siyasi istikrarla özellikle gayrimenkul sektörü, büyük ölçüde rahatlayacaktır. Yabancı yatırımcılar başta Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere Körfez ülkeleri ve Arap dünyasından da ciddi yatırım geleceğini düşünüyorum. Kısa ve orta vadede Arapların 120 milyar dolar ve üzeri yatırım yapacağı beklentisi var. Bütün bu yatırımların bir süredir durgunluk yaşayan gayrimenkul sektörünü canlı günlerine dönmesini sağlayacaktır.