Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son 5 yılda terör örgütlerinin ve dış güçlerin saldırılarına yoğun şekilde maruz kalan Türkiye, bu süreçte özellikle ekonomiyi ayakta tutmak için çok yoğun çaba harcadı. 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından da ekonomideki durgunluk zirve noktasına ulaştı. Hükûmet, bu hain kalkışmadan sonra en büyük tedbirlerini devreye almaya başladı. Tedbirlerin omurgasını ise tüketiciler için vergi indirimleri, üreticiler için teşvikler oluşturdu. Bugüne kadar mali disiplinden taviz vermeyen Hükûmet; bütçe gelirlerinden biraz taviz vererek ve kesenin ağzını açarak, çarkların dönmesini sağlamaya çalıştı. Geçen yıl üçüncü çeyrekte küçülen ekonomi, verilen teşvikler neticesinde son çeyrekte yeniden büyüme patikasına geçti. Bu senenin ilk çeyreğine ilişkin öncü göstergeler de, büyümenin devam ettiğini gösteriyor.



NORMALE DÖNECEK

Yaşanan bu gelişmelerin yansımalarını açıklayan Maliye Bakanı Naci Ağbal; bütçenin martta 19,5 milyar lira, ocak-mart döneminde ise 14,9 milyar lira açık verdiğini belirtti. Bakan Ağbal “Ekonomiye destek veren geçici düzenlemeler ve vergi indirimleri sebebiyle bütçe açığı ilk üç ay içinde yukarı yönlü bir görünüm ortaya koymakla birlikte, uyguladığımız programların önümüzdeki aylarda ortadan kalkması sonucunda, bütçe normal görünümüne kavuşacaktır. İstihdamı desteklemek amacıyla bu yılın ocak, şubat ve mart aylarında ödenmesi gereken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim tahsilatını da, yılın son çeyreğine ertelemiştik. Bu sebeple de yılın ilk üç ayında bütçeden SGK’ya yapılan transferlerde 6 milyar lira geçici artış oldu” dedi.



GELİRLER YÜKSELDİ

Teşviklerin meyvesinin de toplandığını bildiren Bakan Ağbal, şöyle devam etti: Bütçe gelirleri yılın ilk üç ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,9 artarak 144,7 milyar lira oldu. Bu artış, yılın tamamı için öngörülen yüzde 7,9’un üzerinde gerçekleşti. Bütçe disiplini noktasında yakaladığımız başarıyı sürdürme kararlılığımız devam etmektedir. Bir yandan büyümeye destek vereceğiz, diğer yandan reformlar ve atacağımız adımlarla mali disiplini kararlılıkla sürdüreceğiz.