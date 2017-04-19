Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Theresa May'in 8 Haziran tarihinde erken seçime gidileceğini açıklamasının ardından İngiliz Sterlini yükselişe geçti. İngiltere Başbakanı Theresa May'in sabah saatlerinde Londra'da Downing Caddesi üzerindeki resmi konutu önünde açıklama yapacağını duyurmasının ardından sterlin yerel saatle 11:10'da dolar karşısında yüzde 0.1 değer kaybederek 1.266 seviyesine gerilemişti. May'in erken seçime gidileceğini açıklamasının ardından ise 11:33'te İngiliz Sterlini dolar karşısındaki kayıplarını telafi ederek yüzde 0.21 artışla 1.2586 seviyesine yükseldi. İngiltere'deki FTSE-100 endeksi ise yüzde 1.31'lik düşüşle 7 bin 231 seviyesine geriledi. Endeks günü yüzde 2'nin üzerinde düşüşle kapattı. May, bugün parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'na teklifin sunulacağını bildirdi. Erken genel seçimin parlamentoda bugün oylanması öngörülüyor. İngiltere'de seçimler planlanan şekilde gitseydi Mayıs 2020'de yapılacaktı.

Theresa May, başbakanlık görevini 13 Temmuz 2016'da David Cameron'dan devralarak Birleşik Krallık'ın 76'ncı ve ikinci kadın başbakanı olmuştu.