Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk şirketi Tekno Ray Solar tarafından kurulan ve 6,6 megavat kurulu kapasiteye sahip Burdur Güneş Enerjisi Santrali’ni (GES), Mısır ve Suudi Arabistan ortaklı enerji şirketi Al Abound Holding satın aldı. Tekno Ray Solar’dan yapılan açıklamada, Al Abound Holding’in, 2018 yılının sonuna kadar Türkiye’de 50 megavatlık yatırım yapmayı planladığı belirtildi. Tekno Şirketler Grubu Mali İşler Müdürü Berna Meriç, inşa ettikleri güneş enerjisi santrallerinin küresel yatırımcının ilgisini çektiğini vurgulayarak, “Al Aboud ile yaptığımız anlaşma bunun güzel bir örneği. Yabancı sermayenin ülkemize kazandırılmasına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam

edeceğiz” dedi.