Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, işletmelerde döviz borçlanmalarını kontrol altında tutacak bir mekanizma üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Daha önce bireylerin konut ve otomobil almak için bankalara döviz borçlandığını ve her döviz artışında da ellerinde pankartlarla bankaların önünde dövizzede gruplarının oluştuğunu ifade eden Akben, 2013’te yaptıkları düzenleme le bireylerde döviz borçlanmasının önüne geçtiklerini söyledi. Bunun da faydasını gördüklerini belirten Akben, “Bugün bankalarımız ihracat geliri olmayan, turizm geliri olmayan, döviz geliri olmayanlara karşı döviz kredisi veya dövize endeksli kredi kullandırdığında elbette ki dikkat ediyorlar. Elbette ki kuruluşlarımız da kendilerinin döviz geliri yoksa bunun karşılığında döviz kredisi alma gibi bir çaba içerisine de girmiyorlar. Ama bu şu anda onların kendi başlarına yaptıkları iş. Bunu biz daha düzenli hale getirip bunları aynı bireylerde olduğu gibi döviz borçlanmalarını da kontrol altında tutacak bir mekanizma üzerinde çalışıyoruz. İnşallah bunu da devreye aldığımızda bu konularda sizlerin de o tür sıkıntıları biraz daha hafifleyecek diye düşünüyoruz” dedi.

Kredi büyüme rakamlarına da değinen Akben, “Bu 3,5 aylık süre zarfında şu anda kredi büyüme rakamlarına baktığımızda son 3 yılın üstüne çıktı. Bu çok sevindirici ve güzel rakamlar. Bu bize işaret ediyor ki daha önce ki bizim Türkiye’nin büyüme rakamların çok yukarıda çıktığı dönemlerde bankacılık sektörü kredilerde yüzde 20’lerin üzerinde büyüme gösteriyordu. Bu son geçtiğimiz yılda 14,5 civarında kaldı bu. Keza mevduat büyümesi de o civarlarda kaldı. Ama şu anda görüyoruz ki inşallah bu hızla gidersek yine bir 22-23’leri yakalayacağız büyümede” diye konuştu.