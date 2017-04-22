Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yaşanan darbe girişiminin ardından bozulan makroekonomik göstergelerden biri de işsizlik... Reel piyasalardaki daralma üzerine işsizlik oranı da yükselerek, yüzde 13’e kadar dayandı. Bu rakam, aynı zamanda son yılların da en yüksek işsizlik oranına işaret etti. Tabloyu önceden okuyan Hükûmet; bu süreçte işletmelerin borcunun yeniden yapılandırılması, KOBİ’lere 50 bin TL faizsiz kredi, işsizlik seferberliği kapsamında SGK primlerinin karşılanması, satışların canlanması için birçok üründe vergi indirimi ve muafiyeti gibi tedbirleri devreye aldı. Bu tedbirlerin etkisini göstermesi ve işsizlik oranının bahar aylarıyla birlikte düşüşe geçmesi bekleniyor.

Buna rağmen işi sıkı tutan Hükûmet, yeni bir tedbiri daha hayata geçiriyor. Buna göre İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken paradan daha çok istifade edilecek. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre; yüzde 30 olarak belirlenen İşsizlik Sigortası Fonu’nun destek oranı, 2017 ve 2018 yılları için yüzde 50’ye çıkarıldı. Böylece iş gücünün istihdam edilebilirliğini artırmak, çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak, teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak, istihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirleri almak, uygulamak, işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek, iş gücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak için daha fazla kaynak ayrılmış olacak.