Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) e-ticaret sektörü için bilgi kaynağı ve referans niteliği olma hedefiyle hazırladığı ‘Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret’ raporu açıklandı. GittiGidiyor ve The Boston Consulting Group desteğiyle hazırlanan rapora göre, global e-ticaret hacmi son 4 yılda 630 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara, toplam perakende içerisindeki payı ise yüzde 4,2’den 8,5’e ulaştı. 2021 yılında bu oranın yüzde 13’e ulaşması bekleniyor. Türkiye’de de e-ticaret hacmi 2016 itibarıyla 17,5 milyar TL’ye ulaşırken, 2012’de yüzde 1,7 olan e-ticaretin perakendedeki payı yüzde 3,5’e yükseldi. Türkiye’de klasik perakendecilerin toplam e-ticaretten aldığı pay ise yüzde 30 seviyesinde.

GİDECEK YOLUMUZ VAR

Rapora ilişkin düzenlenen oturumda konuşan GittiGidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, Türkiye’nin yüzde 58’lik internet ve yüzde 65’lik akıllı telefon penetrasyonuyla e-ticaret sektöründe en fazla potansiyel taşıyan ülkeler arasında yer aldığını söyledi. E-ticaretin toplam perakendeden aldığı payın yüzde 3.5 seviyesinde olduğunu hatırlatan Kantarcı, “Bu rakamın dünya ortalamasında yüzde 8.5 olduğunu göz önüne alınca gidecek daha çok yolumuz olduğu da ortaya çıkıyor. Hacmin artması için klasik perakendecilerin ve KOBİ’lerin e-ticaret faaliyetlerini artırması ciddi önem taşıyor. Altyapı sağlayarak, eğitimler ve çeşitli teşviklerle buradaki potansiyeli sisteme dahil ettiğimizde KOBİ’lere yeni bir satış kanalı oluşturmuş oluyoruz. Hep birlikte çalışırsak, Türkiye’de perakende e-ticaret hacmi 2019’da rahatlıkla ikiye katlanıp 35 milyar TL seviyesine gelebilir.”,

KOBİ’ler daha fazla olmalı

∂ TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye’de klasik perakende firmaları ile KOBİ’lerin e-ticaret ekosistemine daha fazla dâhil olmalarının önemine değindi. “Sektör ve idari yapı arasında etkili ve yapıcı iletişimin ve kamu tarafında e-ticaret ile ilgili eşgüdümü güçlendirici bir mekanizmanın çok faydalı olacağını düşünüyoruz” diyen Bilecik, şöyle konuştu: E-ticareti bir ekosistem olarak düşünmek durumundayız. Teknik altyapı ve lojistikten, internet girişimciliğine; finansal altyapıdan alternatif ödeme sistemlerine ve sağlıklı bir mevzuat yapısına kadar her unsur bütünlük içinde ele alınmalı ve geliştirilmeli.