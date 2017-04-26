Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaptıkları el işleriyle ev ekonomisine katkıda bulunan kadınlar, sigorta yaptırarak geleceklerini teminat altına alabilecek. Bunun için 18 yaşını doldurmak ve herhangi bir iş yerinde çalışmama şartı aranıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yetkililerinin verdiği bilgiye göre, ev kadınlarının isteğe bağlı sigortalı olabilmeleri için, havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urgan gibi eşyaları evde kendi imkanlarıyla çalışıp üreterek satışını yapmaları gerekiyor.

Verilen bilgiye göre, ticari ve tarımsal faaliyette bulunanların mesleki faaliyetlerinden dolayı Gelir Vergisi mükellefi olmaması gerekiyor.

BAŞVURMAK ÇOK KOLAY: İsteğe bağlı sigorta başvurusu için öncelikle vergi dairesinden Gelir Vergisi mükellefi olunmadığına dair yazı alınması gerekiyor. Ardından İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi doldurulup bir de kimlik fotokopisi iliştirilerek başvuru yapılabiliyor. Sigorta başvuruyu takip eden günden itibaren başlıyor.

PRİM DE İSTEĞE BAĞLI: Vergiden muaf olarak evde el işi yapan kadınlar, beyan ettikleri kazancın yüzde 32’si kadar prim ödeyecek. Primin yüzde 20’si malullük, yaşlılık (emeklilik) ve ölüm sigortası, yüzde 12’si ise Genel Sağlık Sigortası priminden oluşuyor. Bu yıl için, 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında yatırılacak en düşük prim tutarı 455 lira olarak belirlendi.

SAĞLIK HİZMETİ ALIYOR: İsteğe bağlı sigortalı, ödediği primlerin karşılığı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanır. İsteğe bağlı sigortalı, 5 yıl prim ödemiş ise geride kalanlara ölüm aylığı da bağlanıyor.

BAĞ-KUR KAPSAMINDALAR: Bu kapsamda yatırılan primler BağKur kapsamında değerlendiriliyor. Normalde esnaf Bağkur için ayda 613 lira öderken, ev kadınları 158 lira daha az prim ödeyerek BAĞ-KUR’lu olabiliyor.

EMEKLİLİK İÇİN 5.400 GÜN: Kadın sigortalılar normalde Bağ-Kur kapsamında olduklarında 9.000 gün prim öderken, emeklilikten önceki son 3,5 yılda bir iş yerinde çalışma fırsatı bulabilirse, 9.000 yerine 7.200 gün üzerinden emekli olabiliyor. İsteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınları ise 5.400 gün prim ve 61 yaş haddiyle emekli olabilecek.