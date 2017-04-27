Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de taklit, sahte ve kaçak ürün piyasası 17,2 milyar dolara (yaklaşık 55 milyar lira) büyüklüğe ulaştı. Bu rakam, Gayri SAfi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 2,5’ine karşılık geliyor. Marka Koruma Grubu’nun (MKG) hazırladığı rapora göre, sahte ve taklit ürün, markaya yatırım yapan şirketlerin cirosunda yüzde 10 gerilemeye sebep oluyor. MGK Sözcüsü Dr. Ali Ercan Özgür’ün verdiği bilgiye göre, sahte ürün olmasa ve bu yüzde 7,2 milyar dolarlık vergi kaybolmasaydı, Türkiye’de tam 688 bin kişi 25 bin dolar gelir seviyesine yükselebilir, kilometre başına maliyeti 3,5 milyon dolar olan 3 bin kilometrelik hızlı tren hattı çalışması ve ayrıca 6 adet İstanbul-Ankara hızlı tren projesi yapılabilirdi. 17,2 milyar dolar, sahte ürüne değil yatırıma gitseydi da 90 bin kişiye istihdam sağlanabilirdi.

Rapora göre Türkiye, dünyada en çok sahte ürün ele geçirilen ülkeler arasında Çin’in ardından ikinci. Sahte ilaçta Hindistan, gıdada Mısır, parfüm ve kozmetikte Türkiye adı öne çıkıyor. Kişi başı gelir 25 bin dolara çıkınca sahteye verilen para azalıyor.