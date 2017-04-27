Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu çalışanları için toplu sözleşme süreci başladı. Türk-İş, 1 Ocak 2017’den itibaren yüzde 18 ücret artışı talep etti. Çalışmaları çok uzatmadan 1 ay içinde tamamlamayı umut ettiklerini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu “Talepler güzel. Yapılabilirliğine bakacağız” deyip Türk-İş’e teşekkür etti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve bağlı sendikaların başkanları, toplu iş sözleşme görüşmelerinin başlamasıyla ilgili toplantıda, ‘önce iyileştirme’ istedi. Buna göre brüt 2.200 liranın altında ücret alanlara 400; 2.250-2.500 lira arasında brüt ücreti olana 200 lira, 2.000-2.800 lira arasında brüt ücreti olanlara 100 lira talep ediliyor. Sendika, bu yıl yüzde 18 ücret zammı isterken, ikinci yıl enflasyon + 4 puanın yanı sıra giyecek ve gıda ardımlarının da artırılmasını istiyor.