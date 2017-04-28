Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ocak-mart aylarını 2017 mali takviminde üçüncü çeyrek olarak kabul eden şirketin söz konusu dönemde net karı yükseldi. Buna göre, söz konusu dönemde firmanın net karı yüzde 27,6 artışla 4,8 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 3,76 milyar dolar net kar açıklamıştı. Şirketin geliri de bu dönemde yüzde 7,6 yükselişle 22,09 milyar dolar oldu. Microsoft, geçen yılın aynı döneminde 20,53 milyar dolar gelir elde etmişti. Microsoft'un "akıllı bulut" (intelligent cloud) hizmetinden elde edilen gelirde de yıldan yıla artış görüldü.

Geçen yılın ocak-mart döneminde akıllı bulut hizmetinden elde edilen 6,09 milyar dolarlık gelir, bu yılın aynı döneminde yüzde 11 yükselerek 6,76 milyar dolara ulaştı. Öte yandan, bu yılın ocak-mart döneminde Microsoft'un gelirinin beklentinin altında kalması nedeniyle, şirketin hisselerinde düşüş görüldü. New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde firmanın hisse başına değeri yüzde 2,4 azalarak 66,60 dolara kadar geriledi.