Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyasi istikrarı kalıcı hale getirecek olan anayasa değişikliğinin onaylanması öncesinde başlayan, halk oylaması sonrasında güçlenen 'güven' algısı, Türkiye'yi hem yerli hem de yabancı yatırımcı için güvenilir liman haline getirdi. Türkiye'nin, hükümetin attığı destekleyici adımlarla bu yıldan itibaren tekrar yüksek büyüme patikasına dönmesi, enflasyon ve işsizliğin de tekrar tek haneye inmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın attığı adımların olumlu etkisi de TL'ye istikrar kazandırıyor. Siyasi istikrarın devam edeceğine olan inanç, gerek reel sektör, gerekse piyasa tarafında kendini hissettiriyor.

GÜVEN ENDEKSLERİ ZİRVEDE

Dün açıklanan Ekonomik Güven Endeksi nisanda, marta göre yüzde 3.6 artarak Aralık 2015'ten bu yana en yüksek olan 99.5 değerini aldı. Geçen hafta açıklanan Reel Kesim Güven Endeksi 111.2 ile yaklaşık 3 yılın zirvesine, Tüketici Güven Endeksi de nisanda geçen aya göre yüzde 5.1 artarak 71.3'e çıktı. Kapasite kullanım oranı da nisanda yüzde 78.8 ile Ağustos 2008'den bu yanaki en yüksek seviyeye ulaştı.

BORSA UÇTU, DOLAR 4 AYIN DİBİNDE

Türkiye'ye ilişkin beklentilerin yabancı girişini hızlandırması, para ve sermaye piyasalarına da yansıdı. Borsa İstanbul'da endeks dün 95 bin 116 puanla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Dolar ise dün 3.5567 TL ile 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolar, 27 Ocak'taki tarihi zirveden bu yana yüzde 10'ya yakın değer kaybetti. Olumlu havanın etkisiyle Türkiye'nin 10 yıllık tahvilinin faizi yüzde 10.36 ile Kasım 2016'dan, 5 yıllık CDS'leri de Temmuz 2015'ten bu yanaki en düşük seviyeyi gördü.

KREDİLER 120 MİLYAR TL ARTTI

Türkiye'den vazgeçmeyen yabancı yatırımcılar, borsada 629 milyon dolarlık net alım yaptı. Yabancılar Türkiye'nin tahvil-bonolarında ise bu yıl 1 milyar 68 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Hazine'nin şubattaki eurobond ihracına da 1 milyar 250 milyon dolarlık talep geldi. Türkiye'nin geleceğine duyulan güven banka kredilerine de yansıdı. BDDK verilerine göre sektörün kredi hacmi 1 Ocak-21 Nisan arasında 116 milyar TL artarak 1.7 trilyona çıktı.

ŞİRKETLERE YOĞUN İLGİ

Güçlenen Türkiye algısı, şirketlerin yurtdışı borçlanmalarına da talebi patlattı. Ziraat Bankası'nın 5 yıllık eurobond ihracına 1.7 milyar dolar talep gelmesi üzerine, 500 milyon dolar olarak planlanan ihraç miktarı 600 milyon dolara çıkarıldı. Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru, bu yoğun talebin Türkiye ekonomisine ve Ziraat Bankası'na duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirtti. Kuru, "Bizim için bu ihraçta dikkat çekici olan bir detay da aralarında piyasanın büyük yatırımcılarının da olduğu farklı coğrafyalardan 60'a yakın yeni yatırımcıyı talep listemizde görmek oldu" dedi. İş Bankası'nın da geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği 7 yıl vadeli tahvile de 4 kat talep geldi. Yoğun talep üzerine 500 milyon dolar olarak planlanan ihraç tutarı, 750 milyon dolara çıkarıldı. Vakıfbank 967 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi alırken, geçen yıla göre krediye ilave 7 bankanın katılımı ile yenileme oranı yüzde 108 seviyesinde gerçekleşti. Albaraka Türk'ün 150 milyon dolar olarak planlanan murabaha sendikasyon kredisi, yoğun talep üzerine 213 milyon dolara yükseltildi.