Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Odası Başkanı Nihat Öztürk, ilaç ve sağlığa ilişkin ürünlerin eczanelerden ve eczacı eliyle sunulmasının sağlanması için görsel olarak vatandaşı bilgilendirileceğini söyledi. Öztürk, "Eczacı tarafından müdahale edilen ilaçların halk sağlığı ve kamu ekonomisi açısından sağlayacağı faydaya kamu nezdinde dikkat çekmek için çalışmalarımız başladı. İnsan sağlığını tehlikeye sokacak her türlü ürünün internetten satışının önlenmesi yolunda yetkililere çağrıda bulunmak üzere afiş görselinin faydalı olacağını kararlaştırdık. Odalarımızdan gelen talepler üzerine, bölgemizde belediyeler ile irtibat kurularak, halk tarafından kolayca görülebilen ilan panolarında, billboardlarda afiş görselini yayınlayacağız. Halkın sağlığı için internet üzerinden yapılan ilaç satışlarına dur demek için mücadelemiz devam edecek" dedi.