Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomatik katılım ile daha önce bir haftada bu kadar yüksek katılım görülmeyen sistemde, 21 Nisan itibarıyla otomatik katılımla 2 milyon 290 bin 155 kişi yerini aldı. BES temel göstergelerine göre ise aynı dönemde katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 66 milyar 460 milyon 375 bin 23 liraya ulaştı. Söz konusu dönemde sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 750 bin 559 olurken, emekli olan kişi sayısı da 51 bin 365'e dayandı.



Bu dönemde BES'ten emekli olan kişi sayısı da 51 bin 365'e ulaştı.