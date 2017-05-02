Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında 25-30 lira civarında hasadına başlanan örtü altı kayısı, sezon sonunu 7 lira civarında kapatıyor.Ürünün ekonomik olarak beklentileri karşıladığını ifade eden üreticiler gelecek yılda da aynı beklentiyi taşıdıklarını belirttiler.5 yıldır örtü altı kayısı yetiştiriciliği yaptığını belirten üretici Efrahim Şen, "Bu yıl kayısı satışına kilosu 25 liradan başladık. Şu anda 6-7 lira civarında. Üründen memnunuz bütün çiftçilere tavsiye ederiz. Domates ve salatalığa alternatif bir ürün" dedi.

Kayısının ihracat açısından da önemli bir ürün olduğunu ifade eden Şen, "Şu an ürün Kuzey Irak’a, Rusya’ya, Azerbaycan’a yapılıyor. Yani ihracatı var. Örtü altında son toplamalar yapılıyor, hasat sonuna geldik, gayet memnunuz" diye konuştu.

"BİZİM GÖZÜMÜZDE SARI ALTIN"

İshak Kuyugöz ise, "Sezon 25-30 lira civarında başlamıştı. Şu an 7 lira civarında. Domatese alternatif dikmiştik. Sarı altın bunlar sarı altın. Süper bir meyve, çağlasını sat, sarısını sat, yeşilini sat. Kayısı bu sene üreticilerinin yüzünü çok güzel güldürdü. İnşallah her yıl böyle olur" şeklinde konuştu.100 bin tonu aşan kayısı üretimiyle Mersin, Malatya’dan sonra Türkiye’nin en çok kayısı üreten ikinci merkezi konumuyla açıkta kayısı hasadına da başladı. Üreticilerin beklentisi ihracat kapılarının hasat boyunca açık olması.