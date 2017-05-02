Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı resmi olmayan 2017 yılı Nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakanlığın idari kayıtlarından derlenen resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, 2017 yılı Nisan ayı ihracat 12 milyar 833 milyon dolar, ithalat ise 17 milyar 744 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,38 oranında, ithalat ise yüzde 9,58 oranında arttı. 2017 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat, yüzde 7,38 artarak 12 milyar 833 milyon dolar, ithalat, yüzde 9,58 artarak 17 milyar 744 milyon dolar oldu. Aynı dönemde dış ticaret hacmi, yüzde 8,65 artarak 30 milyar 577 milyon dolar, dış ticaret açığı, yüzde 15,77 artarak 4 milyar 910 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 72,3 oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 yılı Nisan ayında yüzde 73,8 iken, 2017 yılı Nisan ayında yüzde 72,3 olarak gerçekleşti.

Son 12 aylık dönem

İhracat bir önceki yıla göre yüzde 4,7 oranında artış ile 146 milyar 623 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,1 oranındaki artış ile 203 milyar 771 milyon dolar oldu. Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 3,2 oranında artarak 350 milyar 395 milyon dolar, dış ticaret açığı yüzde 3,9 oranında azalarak 57 milyar 148 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde72,0 oldu.

Geniş Ekonomik Grupların (GEG) sınıflamasına göre

2017 yılı Nisan ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ihracat incelendiğinde; en çok ihracat 'Hammadde (Ara mallar)' (6 milyar 119 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 'Tüketim malları' (5 milyar 229 milyon dolar) ve 'Yatırım (Sermaye) malları' (1 milyar 439 milyon dolar) grupları takip etti. 2017 yılı Nisan ayında Geniş Ekonomik Grupların sınıflamasına göre ithalat incelendiğinde; en çok ithalat 'Hammadde (Ara mallar)' (12 milyar 854 milyon dolar) grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 'Yatırım (Sermaye) malları' (2 milyar 537 milyon dolar) ve 'Tüketim malları' (2 milyar 307 milyon dolar) grupları takip etti.

Fasıllara göre ihracat ve ithalat

2017 yılı Nisan ayında en çok ihraç edilen 'Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları' faslını (1 milyar 957 milyon dolar), 'Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler' (1 milyon 191 bin dolar) ve 'Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler' (1 milyon 74 bin dolar) ihracatı takip etti. Fasıllar düzeyinde en büyük 5 ihracat kalemi; en fazla ithalat yapılan fasıl mineral yakıtlar, mineral yağlar ve müstahzarları oldu. 2017 yılı Nisan ayında en çok ithal edilen ineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler faslını (2 milyar 627 milyon dolar), kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler (2 milyar 128 milyon dolar) ve elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları (1 milyar 445 milyon dolar) ithalatı takip etti.

Ülkelere göre ihracat ve ithalat

2017 yılı Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 126 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri (1 milyon 19 bin dolar) ve Irak (857 milyon dolar) izledi.

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Almanya ve Rusya oldu. 2017 yılı Nisan ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin Halk Cumhuriyeti (1 milyar 647 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Almanya (1 milyar 630 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 461 milyon dolar) izledi.

Taşıma şekillerine göre ihracat ve ithalat

2017 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat denizyolu (7 milyar 415 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla karayolu (3 milyar 664 milyon dolar) ve havayolu ulaşımı (1 milyar 651 milyon dolar) izledi. Nisan ayında gerçekleştirilen ithalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat denizyolu (11 milyar 356 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla karayolu (2 milyar 832 milyon dolar) ve havayolu ulaşımı (2 milyar 419 milyon dolar) izledi.

Ödeme şekillerine göre ihracat ve ithalat

2017 yılı Nisan ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat mal mukabili ödeme (7 milyar 839 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini peşin ödeme (2 milyar 1 milyon dolar) ve vesaik mukabili ödeme (1 milyar 764 milyon dolar) takip etti. Nisan ayında ithalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat mal mukabili ödeme (7 milyar 553 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini peşin ödeme (6 milyar 499 milyon dolar) ve vadeli akreditif (1 milyar dolar) takip etti.

Gümrük verileri

2017 yılı Nisan ayında 8,5 milyar TL vergi, Gümrük İdarelerince tahsil edildi. Gümrük İdareleri tarafından 2017 yılı Mart ayında 9 milyar 471 milyon TL, 2017 yılı Nisan ayında 8 milyar 546 milyon TL vergi tahsil edildi.2017 yılı Ocak-Mart döneminde vergi gelirleri toplamı 121 milyar 616 milyon TL oldu. Aynı dönemde Gümrük idarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı yüzde21,76 olarak gerçekleşti.

Şirket verileri

2017 yılı Nisan ayında 4 bin 973 limited şirket, 4 bin 124 ticari işletme, bin 908 şube, 1 bin 94 anonim şirket, 89 kooperatif kuruldu. Toplam aktif firma sayısı ise 1 milyon 726 bin 621 oldu. 2017 yılı Nisan ayında 12 bin 188 firma kurulurken bin 551 firma kapandı.

Hal kayıt sistemi verileri

2017 yılı Nisan ayında Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 41 bin 25, bildirim sayısı ise 11 milyon 72 bin 195 oldu. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı ayına göre Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısında yüzde 9,01’lik bir artış görülürken, Ocak- Nisan döneminde gerçekleşen bildirim sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,43 oranında azaldı.

Esnaf ve sanatkar verileri

Türkiye genelinde toplam 1 milyon 705 bin 922 esnaf ve sanatkar bulunuyor. Bu esnaf ve sanatkarların işletmekte olduğu toplam işyeri sayısı 1 milyon 834 bin 799 oldu. 2017 yılı Nisan ayında Türkiye genelinde toplam 18 bin 648 tane esnaf ve sanatkar işletmesi kurulurken, 7 bin 627 esnaf ve sanatkar işletmesi ise kapandı.

Kooperatifçilik verileri

2017 yılı Nisan ayı itibariyle Türkiye genelinde toplam 12 bin 5 kooperatif bulunuyor. Bu kooperatiflerin ortak sayısı 2 milyon 537 bin 653 oldu. 2017 yılı Mart ayı itibariyle, yüzde 50 faiz indirimli ve yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) kredi kullanan toplam esnaf ve sanatkar sayısı 439 bin 751 iken, kredi bakiyesi 21 milyar 29 milyon 915 bin TL oldu. 2017 yılı Mart ayı itibariyle; kaybolmaya yüz tutan meslekler kapsamında kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 147 iken, kullandırım tutarı 4 milyon 167 bin TL oldu. Usta girişimci kredisi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 170 iken, kullandırım tutarı 6 milyon 964 bin TL, 30 bin TL’ye kadar sıfır faizli (faizsiz) kredi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 48 bin 768 iken, kullandırım tutarı 1 milyar 349 milyon 739 bin TL oldu. 100 bin TL’ye kadar genç girişimci kredisi kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 18 iken, kullandırım tutarı 998 bin TL, 50 bin TL’lik TESKOMB faiz destekli kredi (Terörden zarar gören Diyarbakır Sur ilçesi) kullanan esnaf ve sanatkar sayısı 209 iken, kullandırım tutarı 10 milyon 109 bin TL olarak gerçekleşti.