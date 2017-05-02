Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneydoğu bölgesinde yaygın olarak kullanılan ve geleneksel içecekler arasında yer alan meyan şerbeti kendine has tadıyla rengi ve köpüğüyle vatandaşların vazgeçemediği içeceklerin başında geliyor. Katkısız ve sağlıklı olduğu bilinen meyan şerbetine havaların ısınmasıyla ilgi görmeye başladı. Sıcak havalarda insanların yükselen hararetine doğru oranda buz gibi meyan şerbetine olan ilgi de artıyor. Meyan kökünün yanı sıra içeriğinde buz ve su ilave edilen şerbet, hiçbir katkı maddesi içermiyor. Sağlık açısından da çok faydalı olduğu bilinen meyan şerbeti, Ramazan ayının başlaması ile ise iftar sofralarının vazgeçilmesi olması bekleniyor. Yaz döneminde yoğun olarak tüketilen meyan şerbeti, bölgedeki tüketilen gazlı ve asitli içeceklere ise en önemli alternatif oluyor. Bölgede kola gibi sıkça tüketilen meyan şerbeti, ekşi tadı nedeniyle ise ilk kez içenleri zorluyor. Güneydoğu'nun kolası da olarak bilinen meyan kökü şerbeti, sağlığı nedeniyle asitli ve gazlı içeceklerin pabucunu da dama atıyor.

ÜRETİM ARTTIRILDI

Meyan şerbeti üretimi ve satan iş yerleri ile yaz sezonu ile birlikte üretimlerini de arttırdı. Daha ısınması beklenen havalarla birlikte yükselişi sürecek olan şerbetin, Ramazan ayında ise zirve yapması bekleniyor. Meyan şerbeti, harareti, susuzluğu gidermesi nedeniyle sahur ve iftar sofralarında en çok tercih edilen içecek oluyor.

OSMANLI ŞERBETİ

Dev kazanlarda kaynatılan meyanın yanı sıra Osmanlı şerbeti ve limonata da yaz döneminde sıkça tüketilen içecekler arasında yer alıyor. Güneydoğu'da yoğun ilgi gören şerbetlerden Osmanlı şerbeti ve limonata da, bölgedeki gazlı ve asitli içeceklere ilgiyi azaltıyor.

"ASİTLİ İÇECEKLER YERİNE ŞERBET İÇİN”

36 senedir şerbetçilik yapan 48 yaşındaki şerbet ustası Mehmet Yılmaz, insanları gazlı ve asitli içeceklere karşı uyararak, yerine katkısız ve zararsız olan şerbetlerin tercih edilmesini istiyor. Şerbetin sağlıklı olduğunu belirten Mehmet Yılmaz, "Vatandaşlara asitli içecekler yerine şerbet içmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü şerbet sağlığa iyi geliyor. Meyan kökünü bu yörelerden bize köylüler toplayıp getiriyor. Bizde bu kökleri eziyoruz. Kurutulduktan sonra çay haline gelir. Belli bir işlemden geçtikten sonra köfte gibi yoğrularak kazana konulur. Arka kısmına su verilerek 1 saat dinlendirilerek damıtılıp meyanın özünü alırız. Özellikle susuzluğu giderir, hazmı kolaylaştırır, rahatlatıcı bir özelliği vardır. Osmanlı şerbeti de bitkiler kaynatılıp soğutulur ve hazır hale gelir. Asitli içecekler yerine şerbet içilmesi daha sağlıklıdır” dedi.

Şerbet içen vatandaşlar ise asitli içecekler yerine şerbet içtiklerine, şerbetin rahatlatıcı bir özelliği olduğunu belirtti.